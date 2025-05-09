對中關稅可砍至80％ 川普開讓步條件

美中本周將在瑞士商討關稅議題。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將訪問瑞士，預定10日與中國國務院副總理何立峰會面商討關稅議題。美中談判前，川普提出讓步條件，他在社群平台PO文稱，「對中國徵收80%的關稅似乎是正確的，全取決於貝森特」，調降關稅前提則是中國必須進口更多美國商品。

綜合CNN及CNBC等外媒報導，川普在 Truth Social 上發表一系列貼文，闡述他對美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與何立峰會晤的要求和讓步。川普表示，「中國必須進口更多美國商品，這對他們來說太好了，封閉的市場不再有效」。

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接著，川普又PO另一篇文，聲稱「對中國徵收 80% 的關稅似乎是正確的，但取決於貝森特」。他還在另一篇文章中表示，有很多貿易協議正在醞釀中，全都很讚（非常棒）！

外媒認為，美國對中國商品課徵80%的關稅將比目前的145%大幅降低。然而，這個數字仍然可能被視為阻礙貿易，也遠高於美英貿易協定10%的基準關稅。

目前尚不清楚川普是否希望將 80% 的稅率作為對中國的長期關稅，還是應將其視為談判的步驟。

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