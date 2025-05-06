美股牛市還沒結束！華爾街喊標普500今年達7007點

富國銀行喊標普500指數今年達7007點（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普關稅政策衝擊下，華爾街股市策略師很大程度上放棄了他們對2025年的崇高期望，唯獨對標普500那持樂觀態度，富國銀行預計，今年底將達7007點，與週一收盤5650點，尚有24%的上漲空間。

標普500在上週五創下了連9漲，刷新20多年來最長連漲紀錄。

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彭博報導，貿易戰、減稅承諾和儲局可能減息影響到市場，而富國銀行證券股票策略主管哈威（Christopher Harvey）認為白宮的口風正改變。他表示，如果把政策由「大棒」變成「蘿蔔」，市場就會變得大不同，他認為市場已度過了不確定性的頂峰。

跟同業預測相比，Harvey是最樂觀的，在彭博追蹤的29位策略師中，標指今年平均目標為5853點。

根據調查，華爾街策略師大幅下調標指的速度，比2020年疫情爆發初還快，最新1位下調標指目標的是德銀的Bankim Chadha，他將標指目標從之前的7000點降至6150點。

而預測第2高的是豐業銀行的Hugo Ste-Marie，估今年達6650點，至於第3高則是Fundstrat的Tom Lee，估達6600點。

哈威堅信有利的巨集觀經濟背景，和寬鬆的貨幣政策，將使美股在2023年和2024年連續上漲20%後繼續飆升。

儘管預計聯準會不會在本週的會議上採取行動，但聯準會官員一直在談論6月可能降息，因此，我們認為下半年聯準會會降息，我們正在重新定價風險，預估今年底標普500指數可達7007點。

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