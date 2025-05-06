晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股牛市還沒結束！華爾街喊標普500今年達7007點

2025/05/06 14:54

富國銀行喊標普500指數今年達7007點（彭博）富國銀行喊標普500指數今年達7007點（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普關稅政策衝擊下，華爾街股市策略師很大程度上放棄了他們對2025年的崇高期望，唯獨對標普500那持樂觀態度，富國銀行預計，今年底將達7007點，與週一收盤5650點，尚有24%的上漲空間。

標普500在上週五創下了連9漲，刷新20多年來最長連漲紀錄。

彭博報導，貿易戰、減稅承諾和儲局可能減息影響到市場，而富國銀行證券股票策略主管哈威（Christopher Harvey）認為白宮的口風正改變。他表示，如果把政策由「大棒」變成「蘿蔔」，市場就會變得大不同，他認為市場已度過了不確定性的頂峰。

跟同業預測相比，Harvey是最樂觀的，在彭博追蹤的29位策略師中，標指今年平均目標為5853點。

根據調查，華爾街策略師大幅下調標指的速度，比2020年疫情爆發初還快，最新1位下調標指目標的是德銀的Bankim Chadha，他將標指目標從之前的7000點降至6150點。

而預測第2高的是豐業銀行的Hugo Ste-Marie，估今年達6650點，至於第3高則是Fundstrat的Tom Lee，估達6600點。

哈威堅信有利的巨集觀經濟背景，和寬鬆的貨幣政策，將使美股在2023年和2024年連續上漲20%後繼續飆升。

儘管預計聯準會不會在本週的會議上採取行動，但聯準會官員一直在談論6月可能降息，因此，我們認為下半年聯準會會降息，我們正在重新定價風險，預估今年底標普500指數可達7007點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財