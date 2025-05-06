台幣爆升 中華電信簡志誠：有避險措施 無影響

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕近日台幣急升，中華電信（2412）董事長簡志誠指出，中華電信向來有避險措施，而購買國外設備的金額相對小，且美國子公司收支採取美元，匯兌利益和損失可互相抵銷，新台幣急升對中華信沒有影響。

中華電信HiNet迎向30年，今（6）日舉辦「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會，包括HiNet服務協力供應商及合作夥伴Nokia、合勤科技、智易科技、華電聯網、Cisco等19家公司代表到場共襄盛舉。

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簡志誠面對近日匯率波動，他說，中華電向來有避險措施，包括購買設備、投資事業以美元付款時，都會執行避險措施，而國際分公司簽署美元合約時，財務單位也會進行美元相關避險動作，同時，購買國外設備的金額相對較小，再加上在美國的子公司收支款項都採取美元計價，匯兌利益和損失就互相抵銷。

簡志誠說，中華電信海纜、衛星投資支出，雖是美元計價，但並非一次性支付，占整體營收、支出比例小，所以也沒有影響。

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