好市多驚見「多輛遊覽車駛入」 網揭真相：還提早開門

網友拍下汐止好市多有多輛遊覽車駛入。（圖擷取自 臉書）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）深受多數台灣人喜愛，有網友在社群平台PO出，他觀察到位在汐止的好市多有多輛遊覽車進出，貼文一出引發網友熱議，有網友表示，那幾台遊覽車其實是從宜蘭包車上來的，好市多也證實，那是宜蘭鄉親舉辦活動，有事先接洽。

有網友在臉書社團「汐止聯盟」PO出照片，可以看到有多輛遊覽車駛入好市多，停車場也有幾輛遊覽車停泊。原PO在貼文中好奇表示，第一次看到這麼多遊覽車去好市多購物？

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網友看到貼文後紛紛留言「九點多經過就已經一堆 一直進去了，然後開到南港展覽館發現更多遊覽車，不知道哪裡來的」、「他們是宜蘭來的！包遊覽車來的，好市多為了他們提早開門，但只有他們遊覽車上的人可以進去」、「好市多工作人員說是開門前的團體推廣活動」、「有幾次在新莊好市多看過藍背心店員帶著里長和十幾位里民在導覽店內商品，然後好像可以直接辦卡有優惠」、「好事多最近跟里有配合活動，我們里長帶老人們去參觀好事多，還有準備食物給老人家飲食」。

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