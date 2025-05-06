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營業額佔GDP四成！5大財團壟斷南韓經濟 「這集團」獨佔13％

2025/05/06 11:47

南韓政府6日發布數據顯示，該國前5大財團營業額約佔2024年GDP的40%。（美聯社資料照）南韓政府6日發布數據顯示，該國前5大財團營業額約佔2024年GDP的40%。（美聯社資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府6日發布數據顯示，該國前5大企業集團營業額約佔2024年名目國內生產毛額（GDP）的40%，所有大型企業營業額佔比則將近80%。

《韓聯社》報導，南韓92家資產規模超過5兆韓元（約新台幣1090億元）的大型企業集團，去年總營業額達2007.7兆韓元（約新台幣43.7兆元），佔南韓央行公布的2024年名目GDP的78.8%。

其中，資產規模超過11.6兆韓元（約新台幣2525億元）的46家「交叉持股受限」企業集團，營業額為1833.1兆韓元（約新台幣40兆元），佔GDP的71.9%。

單看南韓前5大企業集團，以該國政府數據為準，三星集團去年營業額為331.8兆韓元（約新台幣7.2兆元），佔GDP的13%；現代汽車集團為279.8兆韓元（約新台幣6兆元），佔11%；SK集團為205.9兆韓元（約新台幣4.5兆元），佔8.1%。

數據顯示，三星集團、SK集團、現代汽車集團、LG集團和樂天集團（Lotte）的總營業額達1025兆韓元（約新台幣22.3兆元），佔南韓去年GDP的40%。

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