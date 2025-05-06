晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

廣明併台硝爆內線交易案 台硝董事許正義等7人起訴

2025/05/06 10:54

台北地檢署。（資料照）台北地檢署。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕2021年間台硝董事會決議通過與廣明實業公司進行股份轉換，股份轉換完成後，台硝成為廣明公司百分百持股子公司並終止上市；未料，廣明公司董事陳炳宜之子陳金燦、媳婦許美仁與陳、許之子陳昱承，及台硝董事許正義、台硝前員工高玉環與其子陳偉亮、高的女婿陳軍甫，涉在禁止交易期間，偷買台硝股票，總計不法所得約60萬元，台北地檢署今依違反「證券交易法」內線交易罪嫌起訴許正義等7人。

檢方調查，台硝是電子級硫酸生產廠，最大股東原本是吳氏家族，後來林氏家族經營的廣明公司入主台硝成為最大股東，吳氏家族退居第二大股東，仍派許正義等人擔任台硝董監事職位。

檢方調查，2021年1月間，同時代表台硝與廣明的林宏信、林怡岑，與台硝董事兼總經理林耿步簽署保密承諾書，達成廣明併購台硝、台硝下市的共識；同年3月，台硝召開董事會決議通過股份轉換案、簽署股份轉換契約、申請有價證券終止上市及停止公開發行，旋即發布重訊公布，廣明擬以每股16元取得台硝公司其餘約59.79％股權等訊息。

檢方查出，陳金燦因開車載著其父前往公司參與董事會而知悉此事，返家途中再次向其父確認真偽後，晚間與妻、子共進晚餐時，明確指示「有錢可以買100張，併購價格為每股16元」，許女與其子陳昱承後來涉嫌在禁止交易期間，利用名下證券帳戶買進股票後再賣出，獲利16萬餘元。

不僅如此，檢方還發現，高玉環也提前獲知此重大消息，並轉告女婿及其子，並於禁止交易期間買進股票再賣出，不法獲利20萬餘元；另外，許正義則涉嫌在重大消息明確後、未公開前利用不知情兒子的帳戶買進股票，擬制性獲利約22萬餘元。

檢方認為這7人均涉內線交易罪嫌，考量7人於偵查中自白並均主動繳回犯罪所得，請依法減輕其刑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財