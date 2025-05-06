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全球貿易戰踩中國痛點 ! 製造業「隱形血管」將斷 原因曝光

2025/05/06 12:09

專家指出，若美國出於關稅或制裁考慮封鎖高端膠帶出口，中國高端製造業將受衝擊。（彭博）專家指出，若美國出於關稅或制裁考慮封鎖高端膠帶出口，中國高端製造業將受衝擊。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅掀起全球貿易戰，中國製造業的隱形「血管」正在進行壓力測試。中媒報導，中國為工業大國，膠帶的應用無所不在，但高端膠帶技術仍嚴重依賴美德日三國，在全球關稅戰下，中國這條「血管」正面臨斷裂風險。

據報導，膠帶是日常生活所見的產品，背後卻隱藏著龐大的市場和科技含量，在去年6月已被美國取消豁免關稅。現今美國出於關稅或制裁考慮，可能封鎖高端膠帶出口，此舉不只是中國高端製造業受到衝擊，全球供應鏈也會隨之震盪。

專家指出，部分業界人士將膠帶比喻為工業的「隱形血管」並不為過，因為不論快遞產品、封裝箱、甚至半導體製造、新能源汽車、半導體、太空飛行器到智慧型手機、醫療設備，膠帶扮演著抗高溫、耐腐蝕、導電、防震、屏蔽電磁干擾等關鍵角色。

而鋰電池綑紮、晶圓切割、手機揚聲器組裝，也都離不開高端膠帶的支撐，說是高科技設備順利運行的關鍵並不為過。

數據顯示，2024年全球膠帶市場規模為638.6億美元（約新台幣1.92兆元），連續五年複合成長率超過12%。

中國是快遞大國，在2020年就消耗了480億公尺的封箱膠帶、長度可繞地球1200圈。2023年中國膠帶市場規模達693億元人民幣（約新台幣2869億元），但在高性能膠帶領域，仍嚴重依賴進口，特別是在晶圓切割用UV膠帶、導電膠帶、阻燃膠帶等技術密集產品，主要還是由美德日3國企業掌握核心專利。

分析師指出，全球三大巨頭美國3M、德國德莎（Tesa）、日本日東電工（Nitto）控制了超過80%的高端膠帶專利和市場。

以3M為例，2023年研發投入高達10.85億美元（約新台幣326.7億元），形成強大的技術護城河，其Scotch系列膠帶廣泛應用於建築、電力、汽車、通信等行業，可在140°C高溫下保持性能，兼具阻燃、防水、絕緣等功能。

德莎是德國一線車企膠帶供應商，能在高溫高濕下保持穩定；日東電工則是半導體切割膠帶的「隱形冠軍」，在台積電3nm製程中實現零破片率。

相比之下，中國兩家國產膠帶企業雖能滿足中國工業的基礎需求，但在高端性能如遮光性、耐熱性、導電性等方面與進口產品存在差距。中媒擔憂，倘若美國在高端膠帶上卡中國脖子，中國製造業恐將面臨斷裂風險。

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