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勇於說「不」竟是成功關鍵？巴菲特親授職場3大守則

2025/05/06 11:47

「股神」巴菲特將在年底退休。（歐新社）「股神」巴菲特將在年底退休。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）3日出席旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會期間拋出震撼彈，宣布將在年底退休，回顧自1965年巴菲特掌舵以來，波克夏截至2024年的總報酬上漲了5502284%，相比之下，標普500指數同期總報酬為39054%。換句話說，巴菲特讓自己、他的股東，以及眾多投資人變得極為富有，同時也建立了其溫暖、公平且以人為本的企業經營聲譽，外媒也在最近，整理出巴菲特曾分享的3個職場建言。

《CNBC》報導，首個巴菲特給出的建議，就是把「人」放在薪資之前，對職涯初期的人來說，開出高薪的工作機會往往令人難以抗拒。但巴菲特認為，與其看重薪水，不如更注重聘用你的人是誰。

巴菲特在今年的股東大會上說：「不要太在意起薪，要非常留意你為誰工作，因為你會逐漸被周遭人的習慣給影響。」巴菲特本人在接受價值投資傳奇人物葛拉漢（Benjamin Graham）聘用時，甚至不知道薪水多少。他表示：「我是到了月底收到薪水時才知道的。」

在今年的股東大會上，巴菲特也將自己的成功，歸功於職涯中曾與他共事，那些睿智有慷慨精神的眾多導師。他說：「你應該與比你優秀、你也認為比你優秀的人來往，因為你的人生方向會受到交往對象的影響。」

再來是「找到你的聲音」，巴菲特多次表示，自己年輕時就找到了人生的熱情，也就是「投資」，在3日的發言中，他形容選擇適合的職涯，就像樂團找到最最契合的「音色」。

巴菲特說：「我常告訴我的孩子，他們的聲音不是我的聲音，但這聲音不一定在你第一份工作時就會找到，但如果你像我這麼幸運，年紀很輕就找到了，那你就會持續地做下去。」巴菲特在2022年的股東信中也曾指出，理想情況下，求職者應該找到一份「如果他們不需要錢，也會選擇的工作」。

巴菲特坦承，經濟現實面可能會妨礙這樣的找尋，但仍鼓勵年輕人永遠不要放棄這個目標，因為一旦找到那份工作，就不再是在「工作」了。他並認為這樣的心態不只會帶來成功，更會帶來長壽。

最後是設立界線、學會說「不」。作家西格（Gillian Zoe Segal）曾為了寫書而去採訪巴菲特，後來巴菲特同意受訪，她於是和巴菲特的秘書協調時間，而西格卻感到驚訝。她說：「那時情況大概是這樣的：『好，他這週星期一有空』，而且是一整段很長的空檔。星期二也是一大段空檔，星期三他有點行程，星期四又是一整段空檔。」

西格說：「我突然明白，他之所以能成為今天的巴菲特，是因為他非常重視自己的時間。他總是留時間做重要的事，不會讓自己行程滿檔。」

當你職涯達到一定階段，勢必會有無數人與事情，在爭奪你的注意力。設下界線有助於你專注在真正重要的事情上。

慈善家梅琳達（Melinda French Gates）也說，巴菲特給她的1條建議，讓她永遠不會忘記。梅琳達稱，巴菲特曾對他們說過：「去找出你真正專注的目標核心，把其他不重要的東西放掉。只要你把才華與努力投入在那個核心上，持續專注於那些議題，你會更自在，也不會那麼糾結於放手其他事。」

在克利爾（James Clear）所著的《原子習慣》中，巴菲特的說法更為精簡：「成功人士與非常成功人士的差別，在於非常成功的人，幾乎對所有事情都說『不』。」

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