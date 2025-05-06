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福特CEO親駕小米電動車6個月！背後意圖全說了

2025/05/06 09:43

福特執行長法利 （Jim Farley）。（路透）福特執行長法利 （Jim Farley）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比亞迪（BYD）、小米（Xiaomi）等中國電動車製造商，正在全球電動車競賽中占據了主導地位，對於福特（Ford）執行長法利 （Jim Farley）來說，在電動車競賽中爭取競爭優勢，有時候就意味著親自開上對手的車。專家認為，觀察對手優缺點的作法，是個有效作為幫助自身前進的方式。

《CNBC》報導，法利在2024年3月在史丹佛大學的一場演講中表示，他曾親自試駕中國品牌的汽車，以了解競爭對手的實力。後來法利在Podcast 節目中透露，他至少花了6個月的時間，來駕駛小米公司所生產的電動車，他同年10月時說：「我們從上海空運了一台車到芝加哥，我已經開了6個月，我還想繼續開下去。」

報導提到，測試對手產品這種策略可能會很有用，好市多（Costco）共同創辦人辛尼格（Jim Sinegal）就曾告訴《華爾街日報》，他至今仍會造訪喬氏超市 （Trader Joe's），來進行市場調查，只是會盡量避免實際購買東西。

辛尼格說：「我走進去是想看看裡面有多少好市多的顧客，它們（喬氏超市）在自有品牌方面非常厲害，是一家很優秀的公司。」

領導力專家西奈克（Simon Sinek）支持觀察對手優缺點的作法，他說：找一個在某些方面和你一樣強，甚至更強的對手。讓他們的強項暴露你的弱點，並將他們當作對照組。

不過也得小心，若過度專注於對手的弱點，並將策略完全建立在這之上，可能會讓你忽略了自身的優勢。作家兼商業顧問白金漢（Marcus Buckingham）曾說：「人們常說，職場成長的最佳方式是補足自己的弱點，但這並不正確，你要真的想進步，就該把時間花在你已經做得不錯的地方，讓它變得更出色。」

他補充：「這不代表你該忽視自己的弱點。如果有些地方真的需要改進，那就改掉吧，別指望這些弱點能讓你變得更好。」

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