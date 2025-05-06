美股全收跌、標普結束連9漲 台積電ADR跌1.61％

美國華爾街股市主要指數5日全部收跌。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普關稅政策持續影響，在投資人擔憂貿易戰對經濟和企業獲利會造成衝擊之際，美國華爾街股市主要指數5日全部收跌。

綜合媒體報導，標普500指數下跌 0.64%，終結連續9個交易日升勢，而標普連9漲，是自從2023年12月以來最長連漲。由於美股主要指數全數收跌，科技巨頭也難逃跌勢，蘋果下跌3.1%、亞馬遜下跌1.9%、特斯拉下跌2.4%。

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「股神」巴菲特日前在股東大會宣布退休，旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股價重挫5.12%，收512.15美元。台積電ADR下跌1.61%，收在176.40美元。

道瓊工業指數下跌98.60點或0.24%，收41218.83點。

標準普爾指數下挫36.29點或0.64%，收5650.38點。

那斯達克指數挫跌133.49點或0.74%，收17844.24點。

費城半導體指數下挫40.88點或0.93%，收4356.18點。

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