新台幣為何暴力升值？謝金河指出3關鍵

新台幣匯率近日暴力升值。（資料照）

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新台幣史詩級暴力升值 楊金龍：疑禿鷹炒匯 金額蠻大的

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新台幣暴力升值，連續2個交易日盤中升破1元。財信傳媒董事長謝金河分析，這是市場預期心理，傳聞川普政府要採取大麥克理論，逼新台幣升值到13.3，有人信以為真；接下來，出口商拋售美元；但碰上台美關稅談判敏感時刻，央行不敢阻升，新台幣才會狂升不已。

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謝金河昨晚在臉書發文，「從上週五（2日）到今天，全金融市場都陷入新台幣狂升的驚恐中！5月2日台幣從32.06升到30.765，震驚全市場。今天一開盤就衝破30元大關，一口氣跑到29.59，最後收盤是30.145，這是台灣幾十年沒有見過的新台幣急升景象。第一時間，賴清德總統出面發表五點聲明穩定人心，央行總裁楊金龍也在下午四點半出來召開記者會，表示央行沒有干預匯市，台灣也沒有受到美國的壓力，台幣收盤回到30以上，看起來市場持續波動。」

他接著指出，「這兩天，台幣陡升，如果是來自美國關稅談判的壓力，理論上，日圓、韓元、越盾，甚至人民幣，都會一起升值，但這一次，除了馬幣幅度稍大，只有新台幣狂升唱獨角戲。為什麼台灣獨自發生這個現象？一個是市場預期心理，從市場傳聞川普政府要採取大麥克理論，逼迫新台幣升值到13.3，這個13.3在坊間流傳一陣子，有人信以為真。接著下來，出口商開始拋售美元，這個情況若是在彭淮南（前央行總裁）的時代，彭總裁一定會出來干預！但這次正好是關稅談判的敏感時刻，央行不敢阻升，新台幣才會狂升不已。」

「進入5月，新台幣急升當然撼動人心，這個現象台新金控首席經濟學家李鎮宇博士有精彩的解讀，大家可以參考。這次關稅豁免90天，帶動出口，而這些年，台灣有很多熱錢，他們借台幣，再投資美股、美債，有很多高資產的人拿房地產抵押，高槓桿投資美債，這個疊債現象，現在美元貶值預期增強，出口商加大力道拋售美元，便造成台幣強力升值的景象。」

最後謝金河表示，「其實這兩年，新台幣跟著日圓，韓元貶值，已經低估很久了，這次預期心理轉向，加上川普關稅談判變數，讓市場波動加劇。這也驗證了我一直強調市場不再穩定，波動成常態，這次新台幣的震撼教育也是一堂課。很多人問我，新台幣會升值到哪裡？我沒有標準答案，但台幣不會到13.3是肯定的，還有台灣的韌性，企業的韌性，這是台灣最堅強的底藴。」

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