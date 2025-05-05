台幣急升 吳東亮：關稅未定宜步步小心

談及新台幣急遽升值，工商協進會理事長吳東亮今表示，這件事畢竟是美國關稅導致市場不安定，關稅未定，大家要一起「小心摸石過河，一步一步來」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕新台幣急升對國內出口產業衝擊，工商協進會理事長、台新金董事長吳東亮今表示，總統賴清德、央行總裁楊金龍皆已出面說明匯率，顯示政府有注意到問題，但這件事畢竟是美國關稅導致市場不安定，關稅未定，大家要一起「小心摸石過河，一步一步來」。

吳東亮今晚出席日本眾議員西村康稔專題演講暨交流晚宴前，受訪表示，台灣是出口導向的國家，台幣升值等外匯因素對出口貿易商也造成壓力，近期產業界也向政府反映。

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吳東亮指出，新台幣今年以來已升值約8%，與日本、韓國、中國等亞洲鄰近國家相比，「我們算是升值比較多」，大家特別有壓力的是最近這幾天突然急遽升值，對外銷產業確實會有衝擊，但楊金龍今天已出面說明匯率，賴總統也有發表談話，也代表政府有注意到匯率問題，相信政府只要面對問題，後續應會穩定下來。

談及如何協助產業因應，吳東亮表示，以金融界而言，還是配合客戶需求，當然大家仍對下一步該怎麼走感到焦慮，因此會盡量和客戶說明情形，提供資訊給客戶以做出最好的判斷，畢竟整件事是美國對等關稅引起市場不安定，「還沒過完時，大家一起很小心摸著石頭過河，一步一步來」。

因應美國對等關稅，行政院會日前通過4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。對此，吳東亮強調，經濟面來看，產業界絕對需要政府幫忙，站在工商界立場，期盼朝野能化解歧見，趕快通過特別條例，因為工商界需要支持，才能讓衝擊降至最低。

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