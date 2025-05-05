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新台幣劇烈升值 吳東亮：政府出面說明有助匯市穩定

2025/05/05 20:24

工商協進會理事長吳東亮今天表示，總統賴清德、央行總裁楊金龍皆已出面說明匯率，相信只要面對問題，後續應該會穩定下來。（資料照）工商協進會理事長吳東亮今天表示，總統賴清德、央行總裁楊金龍皆已出面說明匯率，相信只要面對問題，後續應該會穩定下來。（資料照）

〔中央社〕工商協進會理事長吳東亮今天表示，新台幣今年以來升值幅度較日韓、中國等亞洲競爭國來得高，近日又劇烈升值，確實增加外銷產業壓力，但總統賴清德、央行總裁楊金龍皆已出面說明匯率，相信只要面對問題，後續應該會穩定下來。

近日新台幣展開史詩級升勢，連續2個交易日盤中飆破1元，匯市出現失序現象。吳東亮今天出席日本眾議員西村康稔專題演講暨交流晚宴，接受媒體訪問表示，台灣是出口導向國家，新台幣升值對外銷產業、貿易商都是壓力，近日大家都在向政府反映此事。

吳東亮指出，新台幣今年以來已升值8%多，與亞洲競爭國如日韓、中國大陸貨幣相比，升值幅度較高，尤其這幾天突然劇烈升值，增加大家壓力，確實衝擊外銷產業，但楊金龍今天已出面說明匯率，賴總統也有發表談話，表示政府有看到此事，相信只要面對問題，後續應就會穩定下來。

針對業界有無需要幫助之處，吳東亮表示，以金融業來說，還是配合客戶需求，「大家是有點焦慮」，不曉得後續進展如何，因此會盡量和客戶說明情況，供大家做最好判斷，畢竟整件事是因美國關稅政策致市場不安定引起，「還沒過完，所以要很小心，摸著石頭過河，一步步來。」

因應美國對等關稅，行政院會日前通過新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，吳東亮強調，工商界絕對需要政府幫忙，呼籲朝野能化解歧見，趕緊通過特別條例，讓衝擊降至最低。

三三會副理事長黃清苑受訪表示，新台幣升值、貶值，台灣企業已非常習慣，都會全面性避險，例如台灣出口業很多都在國外設廠，拿的是美元、付的也是美元，應都對此很能適應。

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