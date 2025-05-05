台幣暴衝 學者曝股匯不同調不像外資匯入

新台幣兌美元匯率大幅升值。（路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕新台幣連2天急升，甚至閃現29字頭，市場傳聞可能是台灣政府與美國進行對等關稅談判的結果，或是投資人拋售美元資產、壽險業對沖美元部位等原因，但國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，較有可能是在媒體渲染下，市場對升值過度預期，因此恐慌性拋售海外資產換回台幣。

對於新台幣暴力升值的原因，目前市場主要有3種猜測：第一，因美國不滿其他國家貨幣長期相對貶值以維持出口競爭力，台灣政府與美國總統川普團隊進行協商時，可能被要求貨幣升值。林啟超認為，若真的是因為貿易談判，那應該會看到大部分亞洲貨幣一起狂升，但真實情況是「台幣有點太over」。

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第2種猜測是投資人對美國失去信心，開始拋售美元資產，轉而持有其他穩定貨幣。林啟超反駁，這種情況會出現美股、美債嚴重的拋售潮，但近期美股反而逐漸漲回，美債殖利率也並未進一步上升。

第3種猜測是金融時報專欄指出，新台幣的強勢升值，和壽險公司對美元部位避險有關。林啟超指出，壽險業資金確實非常龐大，但當初會匯出持有其他貨幣的資產，就是因為台灣利率太低，若現在又要匯回，實在違背初衷。

至於實際原因，林啟超推測是「市場對升值過度預期」，過去2年多來，根據投信投顧公會統計，台灣人購買的海外資產（包含ETF、債券、美元保單等）增加超過3.5兆，這筆龐大資金在此次台幣升值扮演重要角色。他發現，近日身邊朋友紛紛詢問是否要把海外債券和基金贖回，原因是媒體報導台幣可能升到13元左右，在親友間流傳下，引發從眾效應。

源頭是4月中有台灣雜誌指出，根據經濟學人發布的「大麥克指數」，新台幣被大幅低估約59%，若台灣被迫大幅升值貨幣，新台幣兌美元的匯率應會驟升至13.3：1左右。林啟超說，這段報導後來被社群貼文、各大媒體渲染轉述，引發市場過度預期，投資人擔憂資產縮水、產生匯損，恐慌性拋售海外資產。

再加上今天股、匯不同調，他分析，這次升值不太像是外資匯入造成，而是台灣本地投資人贖回海外金融資產、匯回台幣，導致台幣大幅升值。「有趣的是，一個月前大家在擔心台幣何時貶破34，最近每個人都問我何時升破30，我覺得大家預期心理太強烈。」

若升值原因是恐慌性拋售海外資產，是否代表新台幣暴力升值可能只是短期現象？林啟超同意表示，「失速列車可能快到點了」。

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