台幣狂升 陳冲：熱錢流入套利 政府應注意

近日台幣強升，前行政院長陳冲表示，應是熱錢流入套利，政府應注意。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近日台幣狂升，總統賴清德今發表談話提及「許多政治人物鎖定匯率議題進行炒作」，由於前行政院長陳冲日前發布「可悲可惡又可怖的海湖莊園」一文，引發一些聯想。對此，陳冲表示，該文旨在提醒不要全盤接受「海湖莊園協議」，跟匯率沒有太大關係，「沒有人可以影響市場」，近日台幣強升，應是熱錢流入進行套利交易，政府應注意。

陳冲4月28日發表「可悲可惡又可怖的海湖莊園」一文，他表示，台灣若無條件接受海湖莊園協議，至少會產生匯率高估（出口萎縮）、外匯存底無收益性、欠流動性等結果，屆時美國或許稍解困境，台灣過去五50年胼手胝足的成果淪喪，反有淪為HIPC（高負債窮國）之虞。

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對此，陳冲今表示，近期有些媒體在談「海湖莊園協議」，因外界對協議內容不是很了解，他因此發表文章，提醒不要全盤接受，若全盤接受可能招致一些後果，跟匯率沒有太大關係，沒有炒作匯率，「國家是大家的，有問題是大家的問題」。

陳冲指出，最近新台幣強勁升值，應該是熱錢進來進行套利交易，這方面政府應該注意。他表示，他發表的文章跟匯率沒有太大關係，市場的力量很大，沒有人可以影響市場。

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