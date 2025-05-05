五福第1季EPS 4.29 元 創歷史新高

五福第一季EPS 4.29元，創歷史新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕五福旅遊（2745）第一季合併營收達21.89億元，年成長 21.52%，稅後盈餘 1.45億元，每股稅後純益（EPS）達4.29元，年成長37.93%，營收、稅後純利、EPS皆創下單季歷史新高。五福指出，在匯率波動、地緣政治及旅遊成本升溫的背景下，消費者回歸理性、偏好高CP值商品與信任品牌，會持續以「產品差異化、服務人性化、行銷數據化」三大方針深化經營根基，審慎樂觀看待2025年整體旅遊市場動能。

五福指出，第一季營收與獲利亮眼，主要是郵輪產品重啟後市場反應熱烈，東南亞與長程線報名動能持續增溫，日本線維持穩健銷售，成為貢獻營收的重要支柱。特別值得一提的是，東南亞市場因機位供給穩定與價格競爭力提升，使得報名人數與平均客單同步成長。此外，實體旅展推動也展現強勢回彈，包括2月高雄旅展、4月台中國際旅展等活動，皆達成報名與營業額雙成長，而五、六月在台北、台中、高雄另有三場大型旅展，進一步擴大品牌能見度與訂單動能。

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五福也積極推動數位轉型，五福指出，2024年完成官網第一階段改版升級，強化用戶體驗與訂購流程，並結合早鳥優惠、線上旅展活動及主題行程推播，有效引導顧客提早規劃行程，提升轉單率與網站黏著度，2025年仍將持續針對網頁呈現與 CRM 進行優化。

此外，面對後疫情時代市場結構與消費行為轉變，五福旅遊持續強化產品力與客戶體驗，下半年起將聚焦四大策略方向，五福指出，在實體門市佈局方面，將於5到6月陸續開出台北南京復興、高雄澄清、彰化員林等3間新門市，由內部績優同仁晉升擔任店長，並搭配績效獎酬與持續培訓制度，提升第一線銷售與服務效能，預期為下半年營收挹注成長動能。

產品升級深化方面，會著重主題深度行程、客製化包團、熟齡族慢遊等高黏著性產品開發，並規劃ESG友善旅遊專區，結合永續、生態與在地文化元素，對應現代旅客多元價值觀。同時，積極整合 CRM、會員制度與數據行為分析，提升精準行銷效益，並預計導入旅遊直播互動模式，進一步強化數位銷售與轉單效能。而現階段員工總數約500人，為因應快速成長與門市拓點需求，除了提升員工薪酬配套，利益與員工共享，同時新設北中南新進員工培訓部門，透過實體徵才活動強化與青年族群的接觸。第一線導遊、領隊與業務同仁為今年招募重點，入職後將提供系統化教育訓練與師徒制指導，打造高效人才梯隊。

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