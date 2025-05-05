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川普要對外國電影課徵100％關稅 沈榮欽：實在太蠢了！

2025/05/05 18:53

川普宣布將對所有在外國製作的電影實施100％的關稅。（美聯社）川普宣布將對所有在外國製作的電影實施100％的關稅。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普美東時間4日再宣布驚人決定，宣稱為了保護美國電影產業，將對所有在外國製作的電影實施100％的關稅，引發外界熱議。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽搖頭直言：「這實在太蠢了！」

沈榮欽今天（5日）在臉書發文，「川普不久在Truth Social上發文稱，他已指示美國商務部和美國貿易代表，對在美國境外製作並進口到美國的電影徵收100%的關稅。美國向來對其他國家享有龐大的服務順差，2024年，美國的服務出口達1.1兆美元（約新台幣32兆），占出口總額超過三分之一，順差高達2930億美元（約新台幣8.5兆）。本來以為川普會繼續忽略服貿順差，不料川普非但沒有忽略，他的反應實在是太出人意料之外了。」

他接著說：「依照川普課徵關稅的邏輯，美國對其他國家享有的服務順差，其他國家應該對美國服務課徵相應的關稅才是，不料川普的反應居然是其他國家又佔美國便宜了，所以美國也要對服務貿易課徵關稅！這實在太蠢了。佔美國服貿17%的金融服務業是美國全球金融霸權的來源之一，也是美國得以懲處其他國家的手段之一。佔美國服貿13%的智慧財產權，不僅是美國技術利潤的來源，更是美國軟實力的基礎。」

「在川普對世界發動貿易戰之際，很多美國企業就憂心忡忡，希望外國政府不要把美國服務出口當作籌碼，實施真正的「對等關稅」以報復美國。不料川普不待人提起，竟然主動自電影產業發動關稅戰，大概沒有比這個能更完美地傷害美國的措施了。」

沈榮欽慨歎，「許多狂熱的川粉一向將川普的發文視為攻擊的號角，見到川普攻擊哈佛大學，便找遍理由攻擊哈佛大學，完全不在乎川普和其團隊攻擊哈佛大學的理由，彷彿只要找到哈佛的任何錯誤，就可以正當化川普的攻擊。這不僅在道德上是錯誤的（民主國家不可以先鎖定犯人再一擁而上找證據），在理性上更站不住腳（不論採取的手段是否能夠達到目的，以及究竟要解決什麼問題），只會讓川普變得更肆無忌憚。這下川普對電影產業發動關稅戰，大概各社群平台很快就會出現大量好萊塢左膠的批評，完全不在乎川普說什麼，不分青紅皂白地支持川普的關稅行動。」

最後沈榮欽表示，「川普這次發文大概未曾和好萊塢大製片廠商議過，他們不會蠢到分不清美國的優勢與劣勢，儘管川普的崛起和綜藝節目有密切的關係，但是從梅莉史翠普起，他對好萊塢就沒有太多敬意，好萊塢對他的嘲諷也從未停止。儘管如此，這些都很難正當化川普這次搬石頭砸自己腳的行為，傷害美國的國際競爭優勢與軟實力基礎。美國人現在該祈禱的是，對服務貿易的戰爭最好能止於電影業，不會向其他服務出口產業擴散。」

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