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2.5萬高壓用戶5/16進入夏月電價 台電：全年平均電價不變

2025/05/04 19:50

2.5萬戶高壓、特高壓用戶，將在5月16日進入夏月電價期。（資料照）2.5萬戶高壓、特高壓用戶，將在5月16日進入夏月電價期。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕占全台用電量逾6成的2.5萬戶高壓、特高壓用戶，包括科學園區、百貨旅館業，將在5月16日進入夏月電價期。台電表示，是以整年平均電價試算，非夏月電價已先調降，以維持全年平均電費不變，不會加重全年電費負擔。

行政院本月14日舉辦高雄產業座談，產業界代表反映，美國對等關稅政策帶來經營上諸多不確定因素，希望政府延後或取消今年夏季電價。台電發言人蔡志孟則指出，夏月電價並非漲價，全年平均電價並未改變，由於夏月電價是綜合全年電價收入進行試算，已先將非夏月電價調降，因此夏月電價預期會如期實施。

台電指出，由於夏天「用電量」與「電價」同時增加，民眾易有夏天電費大增的感覺，但夏天的電費是否異常激增，應以「去年同期」電費來比較合理。

高壓、特高壓用戶夏月電價期間為5月16日至10月15日，目前全台高壓及特高壓約2.5萬戶，占全台總戶數不到1%，但用電量占比超過60%，業別以製造業為主。

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