獨家》工研院院長將由前副院長張培仁出任

張培仁（取自台大網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕具國際硏究機構地位的工硏院院長一職，在現任劉文雄於日前拋出將在10月底卸任的消息後，引發外界關注工研院新院長誰來接替？據了解，行政院及經濟部近日巳核定由工硏院前院長、目前擔任台大教授的張培仁接任，他也是深受工硏院基層肯定的適任人選。

劉文雄於2018年4月即擔任工研院長，任期已達7年半，今年67歲的他，已連續二年獲得延退，引起工硏院內部議論；不過，他於中秋節前夕，對內發出公開信，預告他將於本月底董事會後退休，並說明他延退的原因。

將接任工硏院院長的張培仁現任台大創新設計學院 D-School 業務兼院長、台大應用力學研究所教授，與工硏院董事長吳政忠具有長年的共事情誼。

張培仁於2016年11月出任工研院副院長，吳政忠在佈達典禮上曾表示，他與張培仁認識多年，在公務上也有很多合作機會，他回憶自己在行政院科技顧問組時，與張培仁腦力激盪，找出未來國家科技發展的方向，當時張培仁就提出「智慧生活」的想法，認為科技要與生活結合；當時兩人也研究了世界技術的趨勢，分析臺灣產業布局，都是智慧科技可以發揮的地方。現在大家都知道「智慧生活」，其構想背後的靈魂人物就是張培仁，這布局至少提早了10多年。

張培仁為美國康乃爾大學理論及應用力學博士，專長與研究主題涵蓋微機電系統、電磁機械系統與超導體力學。歷任行政院科顧組副執行秘書，經濟部兼任科技顧問，身兼科技專案、業界科專審議委員會召集人。 張培仁轉擔任臺大應用力學研究所教授期間，曾任臺大主任秘書兼發言人，並成立國科會北區微機電中心、臺大與工研院合設奈米科技研究中心及研發處產學合作中心；也曾兼任行政院科技顧問組副執行秘書及代執行秘書，產官學研歷練完整。他在學術專業領域學養豐富，發表期刊和會議論文170餘篇，並擁有多項國內外專利，榮獲中國工程師傑出工程教授，與國立臺灣大學優良教師等榮譽。

張培仁在工硏院任副院長時，認為創新是臺灣產業發展的關鍵之路，尤其重視從基礎研究、應用研究到技術開發之間的銜接；科技發展主要包括基礎研究、應用研究與技術開發三大類，學術界能量主要集中於基礎研究，然而臺灣經濟結構以中小企業為主，其承接學術基礎研究成果能力較為薄弱；介於技術開發與基礎研究間的應用研究才有技術移轉的可能，工研院應加強應用研究作為產、學橋樑，接合科技發展系統的缺口，以提升國家競爭力。

