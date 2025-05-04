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學巴菲特喝可樂、吃垃圾食物 「抄作業」慘況曝光

2025/05/04 17:12

「股神」巴菲特鍾愛可口可樂，旗下的波克夏海瑟威持有可口可樂股票。（路透）「股神」巴菲特鍾愛可口可樂，旗下的波克夏海瑟威持有可口可樂股票。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴菲特是史上最成功的投資者之一，他的飲食習慣也非常奇特，包括含糖汽水、垃圾食物和少量蔬菜，口味又偏鹹。外媒編輯照著股神的飲食習慣吃了一週，直呼感覺好糟，白天無精打采、喜怒無常，奉勸大家「不是股神不要學」。

《商業內幕》4日報導，巴菲特據說每天喝5罐可口可樂，不停含著時思糖果（See's Candies），富國銀行前CEO斯坦普夫（John Stumpf）形容跟巴菲特用餐，會看到巴菲特對餐點灑下的鹽巴如「暴風雪」。

《商業內幕》編輯布萊恩（Bob Bryan）決定連續5個工作日嘗試巴菲特飲食法，看看結果如何，布萊恩在2017年首度發布實驗結果，近日再度更新文章內容。

巴菲特曾告訴《財星》，自己熱喝低卡可樂和櫻桃味可口可樂，每天至少要喝5罐。布萊恩決定鎖定櫻桃味可口可樂，每天喝的量跟巴菲特差不多。算一算，光從可樂喝進的碳水化合物，就達到每日建議攝取量的84%。

布萊恩從HBO紀錄片《成為巴菲特》找到股神的早餐菜單。第一頓早餐並不太難，最大的問題是缺少咖啡，因為巴菲特不喝咖啡。他直言，櫻桃味的可樂對他的打擊非常大，因糖分高經常感覺腦袋鈍鈍，行動也不敏捷。此外，血糖高得離譜，以至於在打字時幾乎感覺到碳酸在手指產生的刺痛感。

到了第二天下午開始感覺不舒服，緊張、暴躁、疲憊、注意力不集中，並且徹底心煩意亂，他直呼：「上帝啊，我是不是犯了錯？」

布萊恩終於熬到最後1天，結束實驗前的晚餐，布萊恩與同事一起到巴菲特最愛的紐約餐廳Smith Wollensky牛排館，布萊恩告訴服務生，「巴菲特前一次來的時候點什麼，都來一份」。

服務生端來32盎司科羅拉多肋眼牛排，布萊恩把上週吃的那些糟糕食物都拋諸腦後。結果，布萊恩很快就撞牆，彷彿可以感覺到血液從大腦湧向胃部，處理油脂、高蛋白，隨後氣喘吁吁回到公寓，汗水全是牛排味道。5天來，他增加4磅（約1.8公斤）。

布萊恩的心得是，不要像巴菲特那樣吃東西，除非你就是巴菲特，並稱「我的經歷很痛苦，當我搬到紐約時，才意識到為什麼要健康飲食。白天無精打采、喜怒無常不是好事」。布萊恩說，做你自己，不要模仿他，這不僅適用於投資，也適用於飲食。

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