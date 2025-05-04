巴菲特臨別股東會 6大重點1次看

巴菲特在股東會上宣佈年底卸任（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏週六（3日）舉行股東大會，股神巴菲特在開始演說時說，這是他第60次參加會議，也是迄今為止最大、最好的1次會議，參加人數高達1.97萬人創下新紀錄，在大會上他除了談論關稅、股市波動等話題，在最後幾分鐘無預警宣佈他即將在年底卸任，令股東們震驚，而這場長達4.5小時的精彩問答，巴菲特對當下的經濟、投資環境給出了6大重點回應。

60年如一日，巴菲特在股東會上回答了各式問題，隻字未提美國總統川普，但依舊評論了貿易不該為武器，而美國早已勝出，何必計較輸贏。

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以下是CNBC整理出巴菲特在這場精彩問答中的6大重點：

1.他的卸任計劃

巴菲特宣布辭去執行長職務的決定將決定這次會議的走向。巴菲特提議由非保險業務副董事長阿貝爾 （Greg Abel） 接任，後者與巴菲特一起回答了提問。

巴菲特計劃於週日向董事會正式宣佈他的計劃。他說，董事會可以據此決定最佳的未來發展方向並做出必要的安排。巴菲特打算在年底前卸任。

巴菲特表示，他之前已經告知了同樣是董事會成員的兩個孩子豪伊 （Howie） 和蘇西 （Susie）。他補充說，其他董事會成員並不知道這項公告即將發布。

巴菲特表示：“我認為格雷格應該在年底成為公司執行長的時機已經到來。”

他進一步指出，他將「留下來」幫助該公司，並且不會出售任何股票。

2. 他不喜歡關稅

巴菲特重申了對關稅的擔憂，並就此話題發表了迄今為止最直接的評論。他發表最新言論之際，人們越來越擔心川普的高額徵稅計劃可能導致經濟陷入衰退。

巴菲特說：“貿易不應該成為武器。” “我確實認為，世界其他國家越繁榮，就不會以犧牲我們的利益為代價，我們就會越繁榮，我們會感到越安全，你們的孩子將來也會有這種感覺。”

他補充說，貿易和關稅「可能是一種戰爭行為」。巴菲特還表示，美國應該尋求與其他國家進行貿易，並讓它們「做它們最擅長的事情」。

在討論這些貿易計畫的影響時，巴菲特並沒有提到川普的名字。

3. 他認為近期市場動盪只是曇花一現

巴菲特表示，儘管人們對美國關稅的潛在經濟影響感到擔憂，但這些關稅宣布後近期的市場波動並沒有嚇倒他。

他說：“過去 30 到 45 天發生的事情……真的不算什麼。”他不會將市場近期的動盪描述為「巨大」的波動。標普500 指數週五創下了 20 年來最長的連續上漲記錄，此前指數曾一度跌入熊市區域，即盤中較近期高點下跌近 20%。

值得注意的是，巴菲特表示，他將波克夏股價下跌 50% 視為一個「絕佳機會」，「這絲毫不會困擾我」。

4. 他相信美國例外論

儘管川普的關稅使美國在全球經濟舞台上的領導地位受到質疑，但巴菲特仍然預期美國將引領潮流。

巴菲特說：我們經歷過大衰退，經歷過世界大戰，經歷過在我出生時做夢也想不到的原子彈的研製，所以即使我們似乎沒有解決所有出現的問題，我也不會灰心。

巴菲特的父親曾是美國國會議員，他稱自己在美國出生的那一天是「我一生中最幸運的一天」。

5. 他認為赤字是個問題

當被問及川普的政府效率計劃（通常被稱為「DOGE」）時，巴菲特表示，他發現該國不斷增長的赤字令人擔憂。

巴菲特說：“我們現在的財政赤字狀況在很長一段時間內都是不可持續的。我們不知道這意味著兩年還是20年，因為從來沒有哪個國家像美國這樣，但這種情況不可能永遠持續下去。

巴菲特沒有具體討論狗狗幣，但他表示，他認為將政府支出削減至可持續水平是有價值的。

他說：“我不想做這份工作，但我認為這是一份應該做的工作。” “國會似乎沒有這樣做。”

6. 波克夏幾乎動用了創紀錄的100億美元現金

巴菲特透露，不久前我們差點花費100億美元，但現在我們花費了1000 億美元，我的意思是，當我們得到的東西對我們來說是有意義的、我們理解的、並且具有良好的價值時，做出這些決定並不難，投資業務的一個問題是事情並不是按順序進行的。

他發表上述言論之際，投資人正在猜測波克夏下一步的行動將會是什麼。截至第1季末，該公司持有現金超過 3300 億美元。

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