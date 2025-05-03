護國神山助轉骨？英特爾代工服務總經理全說了

英特爾執行長陳立武日前表示，他與台積電董事長魏哲家會面討論合作事宜。（彭博資料照，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾代工服務總經理奧巴克利（Kevin O’Buckley）表示，英特爾提出的技術目標並不遜於台積電、三星，差距更大的是英特爾代工部門對客戶的服務意識，坦言服務是技術之外需要追趕的方向。他還強調與領先的大型代工廠高管建立聯繫對英特爾有幫助，很高興看到陳立武（英特爾執行長）和魏哲家（台積電董事長兼總裁）是朋友。

奧巴克利接受中媒《財新》訪問時指出，陳立武上任後強調的「工程優先文化」是指英特爾需要調整組織和業務流程，讓優秀工程師的想法被決策層採納，並讓代工業務迅速做出反應滿足客戶的需求。

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他說，贏得客戶信任的關鍵是依照計畫、可預測推出新的製程，坦言先前18A節點延期影響客戶對英特爾的信任，因此英特爾提出2027年量產下一代14A節點更為保守，確保說到做到。

奧巴克利還說，英特爾提出的技術目標並不遜於台積電、三星兩家企業，差距更大的是英特爾代工部門對客戶的服務意識，他指出，許多台積電和三星的客戶都將這兩家公司描述為服務至上的公司，「服務是技術之外，我們需要投資追趕的方向」。

有關英特爾執行長陳立武日前在第一季財報發表會中透露，已和台積電董事長魏哲家碰面，討論兩家公司未來合作方向一事，奧巴克利認為和幾家領先代工廠高管建立聯繫對英特爾也有幫助，他說，「儘管我們相互競爭，也是對方的客戶或供應商，我很高興看到陳立武和魏哲家是朋友」。

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