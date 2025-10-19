年過50歲比較難加勞保？關鍵在這一點

不少勞工會遇到年齡超過50歲，或是中斷勞保太久，想透過職業工會重新加保變得很難。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A今年50歲，年輕時曾在公司上班，也有加勞保，後來因為家庭因素離職，改做兼職或接案的工作。由於勞工A長期沒有固定雇主，也沒特別想到退休的問題，所以就這樣中斷了勞保。

最近，勞工A開始聽到身邊的朋友都在討論退休金、規劃勞保年資，才發現自己什麼都不知道，於是趕緊想透過職業工會重新加保，沒想到卻被好幾個職業工會拒絕。這讓勞工A很疑惑是不是年過50歲就無法再加保勞保了？

請繼續往下閱讀...

其實年齡不是問題，只要你「有工作」就能加保

根據《勞工保險條例》第6條修正規定，強制加保的年齡上限已由60歲提高至65歲。這代表只要你有實際在工作，不論是受雇於公司，還是自己接案、自營工作，即使超過50歲，仍然有加保資格。

那為什麼許多年長勞工重新加保會碰壁？

不少年長勞工會遇到這種情況：一旦超過50歲，或是中斷勞保太久，想透過職業工會重新加保就變得很難，而發生這樣情況主要原因有2個：

1.年齡或中斷年限引發查核。

當申請人年齡超過45歲，或勞保中斷時間太久時，勞保局會啟動「工作資格查核」機制，要求申請人提出工作證明。

2.職業工會擔心行政負擔

為了避免被查核、公文往返等麻煩，許多職業工會乾脆不受理這類申請，怕增加行政作業壓力。

但如果勞工是剛從公司離職、退保時間不長，又能清楚證明有工作事實，其實多數情況下還是能順利透過職業工會重新加保。

被職業工會拒絕怎麼辦？

如果你或家人因為年紀或中斷太久被職業工會拒絕，先不要太灰心。可以先找一份自己能做的自營或兼職工作，累積一段時間的工作紀錄或證明，再向職業工會申請入會。這樣成功加保的機會會大很多。

超過50歲絕對不是不能加勞保的理由！真正的關鍵在於是否能證明有「工作事實」。只要能舉證，就擁有依法加保的權利。別讓年齡成為自己為退休保障努力的阻礙！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法