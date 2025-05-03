超過25歲就沒救了？學者示警「這2種」成癮衝擊職涯發展

美學者認為，過度使用社交媒體和智慧型手機的青少年，可能會喪失成功所需的生活技能。示意圖。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕社會心理學家、紐約大學教授海特（Jonathan Haidt）表示，專注力是生活和職涯成功的基本技能，過度使用社交媒體和智慧型手機的青少年，可能會喪失成功所需的生活技能。他示警，若每天使用手機長達 10 個小時，直到25 歲，傷害恐是永久性的，直言雇主可能不會想聘用一個不能集中注意力的人。

《CNBC》報導，根據Common Sense Media 2021 年一份報告，13 歲至 18 歲的人群每天平均花在螢幕前的時間為 8 小時 39 分鐘。此外，該公司 2023 年的「Constant Companion」報告發現，青少年每天收到近 240 則通知，查看手機超過 100 次。

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紐約大學教授海特強調，專注力是生活和工作成功的基本技能，前述的調查結果顯示，這一代人無法集中注意力，現在最明智的做法是馬上改進。

海特說，「如果你（每天使用手機長達 10 個小時）直到你 25 歲，那麼損害可能是永久性，因為到了25歲，前額葉皮質就成熟了，再想重新集中注意力就會比較困難。他還指出，社交媒體正在破壞人們的注意力，這些東西就是為了打擾你而設計的。

海特表示，無法集中注意力可能會對個人生活和職涯發展造成阻礙，當注意力集中很難集中在在手機以外的任何人或任何事物上時，維持人際關係，甚至保住工作都會變得更困難。他直言，「你認為雇主會覺得僱用一個不能專注於自已應該關注之事的人有用嗎？」

報導認為，海特的著作《焦慮的世代》將社交媒體和智慧型手機成癮，直接與年輕人的心理健康狀況不佳聯繫起來，引起爭議。一些讀者認為，這忽略年輕人焦慮和不快樂的其他重要原因，包括遺傳、大腦化學物質失衡和創傷等等。

然而，研究表明，當兒童和青少年過度依賴外在設備而不是面對面互動時，社交發展可能會受到影響。2023 年，時任美國公共衛生局局長莫爾蒂（Vivek Murthy） 就社交媒體和智慧型手機帶來的心理健康風險發出警告 ，並引用研究表明這可能提高焦慮和憂鬱比率。

至於如何提升注意力，海特建議減少使用手機，並建議讓一小群朋友和家人一起加入挑戰。倘若有拿起手機的衝動時，可以考慮換個方式：閱讀、寫日記、看電影或出去走走。然後完成這項活動，再去做其他事情。

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