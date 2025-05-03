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黃金又跌了！專家點出已在「這價位」暫時觸頂

2025/05/03 08:48

黃金價格週五（2日）小幅下跌，本週累計下跌超過 2%。（彭博）黃金價格週五（2日）小幅下跌，本週累計下跌超過 2%。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美中關稅僵局有緩解跡象，加上美國 4 月非農就業報告強勁，讓黃金承壓，黃金價格週五（2日）小幅下跌，本週累計下跌超過 2%，連續第2週週線下跌。專家指出，黃金價格看起來在3500美元左右暫時觸頂。

紐約黃金期貨上漲 1.3% ，至每盎司 3243.30 美元。現貨黃金價格下跌 0.4%，報每盎司3228.50美元，本週共下跌2.6%。

中國商務部週五表示，美方已多次表達願意就關稅問題進行談判，北京方面也始終敞開大門，願意展開對話。

RJO Futures 資深市場策略師帕維羅尼斯（Daniel Pavilonis）表示：「黃金價格看起來在 3500 美元附近可能會暫時觸頂，特別是如果一些貿易協議開始落實，市場風險偏好也開始突破我們自關稅談判以來，所見到的那種負面氛圍的話。」

數據顯示，4月非農就業人口增加了 17.7 萬人，《路透》調查預測為增加 13 萬人。不過該報告屬於滯後指標，現在判斷美國總統川普反覆無常的關稅政策，對於勞動市場的影響還為時過早。

就業報告公布後，交易員減少了美國聯準會 （Fed） 6 月降息的預期。

美國 10 年期公債殖利率上漲，當利率走升，通常代表不孳息的黃金對投資人吸引力相對降低。

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