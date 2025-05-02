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達發：第二季營運有望季增 全年成長目標不變

2025/05/02 16:39

達發今日召開線上法說會。（達發提供）達發今日召開線上法說會。（達發提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）集團旗下達發（6526）今日召開法說會，達發執行副總經理暨發言人謝孟翰表示，外部雖有關稅等不確定性因素干擾，但今年全年持續成長目標不變，預估第二季營運有望較上季與去年同期成長。

　針對關稅相關影響，謝孟翰回應，關稅為全球性議題，達發全力與客戶保持即時溝通，內部亦模擬各種可能情境，達發產品面向全球，在整體外部環境的持續變動下，持續密切關注市場變化，依情況動態調整營運策略，做出最適當的資源配置，專注維持客戶關係，並提升產品競爭力。

　謝孟翰指出，光通訊跟乙太網產品屬於達發相對基期較低的產品線，具相對較大的成長空間。另外兩大核心產品線，營收占比較大的網通寬頻，今年預計維持穩健成長，至於藍牙音訊產品，持續致力於朝高階產品發展及優化產品組合。

　在寬頻產品方面，達發正加速10G-PON市場滲透，下一代25G與50G PON也都已在布局中。從網通技術演進節奏來看，平均約每七年一代，發展步調相對慢而穩健，且每一代的技術都需要往前一代相容。此外，網通產品須與運營商進行協作與互通，形成高度黏著的合作關係，也提升進入門檻。

　達發除了自身PON產品迭代技術的演進，同時攜手聯發科Wi-Fi，提供同級中最低功耗的解決方案，符合一線運營商需求。過去幾年，達發持續耕耘歐洲市場一線客戶，今年預期隨著相關專案落地與10G-PON滲透率提升，帶動寬頻事業營收成長。

　藍牙音訊方面，因應市場需求導入多項關鍵性能，如ANC主動降噪、電競低延遲、以及多設備連接能力等，皆成為推動產品價值升級的動能，達發的藍牙音訊晶片不僅穩定服務於國際品牌旗艦機種，更成功拓展至電競、商務與助聽等高階應用場景。達發在高階藍牙音訊晶片市場已是全球排名前三大的供應商。今年聚焦提升商務市場的份額，並積極拓展助輔聽相關產品。其中助輔聽相關產品，至去年底已量產出貨超過百萬顆，截至目前也已經推出超過50款通過多國 FDA 認證之助聽相關產品。未來將持續導入更先進製程與創新技術，以延續產品競爭力與差異化優勢。

　此外，達發是PAM4 DSP核心電晶片供應商，直接客戶為光模組廠商，終端客戶是雲端服務供應商 （CSP），達發於 2024 年初正式切進市場，並成功將產品導入雲端服務提供商體系。

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