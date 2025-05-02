焦點股》緯穎：拉逾半根漲停 緯創同歡

緯穎受惠於第2大客戶meta增加AI基礎設施的資本支出，備受市場看好後續營收與獲利表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）受惠於第2大客戶meta增加AI基礎設施的資本支出，備受市場看好後續營收與獲利表現，帶動今日盤中股價大漲，截至上午10時44分暫報2065元，漲幅8.12%，成交量2214元，同集團的緯創（3231）也跟著同歡。

觀察緯創同一時間股價站上盤中高點105元，漲幅3.44%，成交量逾1.5萬張，管理層指出，旗下AI伺服器出貨逐季成長的展望並未改變，而旗下筆電、桌機、顯示器第2季出貨也可望季增雙位數百分比，不過仍須留意美國政府關稅政策的確切實施情況。

請繼續往下閱讀...

緯穎方面，第2大客戶meta首季資本支出140億美元，全年資本支出上調至640億美元至720億美元，優於先前預估的600億美元至650億美元，其中包括強化投資AI基礎設施，可望帶旺緯穎AI伺服器事業成長幅度，緯穎將根據客戶需求動態調整產能，以應對全球供應鏈變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法