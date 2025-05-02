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瞧不起美國「1戰略產業」？他脫口不需要慘了 業界怒揭驚人數據

2025/05/02 10:41

美國財政部長貝森特表示紡織業已是過去產業，美國並不需要，引起美國紡織組織協會強烈不滿。（路透資料照）美國財政部長貝森特表示紡織業已是過去產業，美國並不需要，引起美國紡織組織協會強烈不滿。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）期盼「讓美國製造業重返榮耀」，然而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）卻表示紡織業已是過去產業，美國並不需要，引起美國紡織組織協會不滿，強調美國紡織業在去年為軍方生超過8千種不同產品，甚至提供逾47萬個工作機會，是具有戰略地位的重要產業，不應該被忽視。

《紐約時報》報導，貝森特日前談論到總統川普振興國內製造業的目標時，指川普所關注的是「未來的工作機會，而不是過去的產業型態。」此話激怒了紡織業者。

貝森特本身是南卡羅來納州人，他說明：「在我成長的家鄉，我們並不需要讓紡織業再度蓬勃發展，但我們確實希望能夠重振精密製造業，並且讓這些產業能夠回歸美國。」

美國紡織組織協會對此表達不滿，強調該協會一直以來都支持川普政府的貿易政策，包括川普宣布的全面性關稅措施。協會強調，美國紡織產業去年為軍方生產8千種以上不同產品，且提供多達47萬個就業機會。

美國紡織組織協會理事會主席格拉斯（Kimberly Glas）在一封致貝森特的信中寫道：「紡織業界對於您的言論感到非常失望，特別是川普總統過去曾經多次強調本產業所具有的戰略重要性。」

格拉斯表示，在面對那些受益於所謂中國「不公平貿易政策」的競爭對手時，美國紡織製造商絕對不應該被忽視，因為這個產業在戰略層面上具有關鍵的重要性。

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