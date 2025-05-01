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運輸順差擴大 我對美服務貿易由逆差轉為平衡

2025/05/01 17:28

財政部表示，我國對美國服務貿易由長期逆差，轉為近4年大致平衡。（路透資料照）財政部表示，我國對美國服務貿易由長期逆差，轉為近4年大致平衡。（路透資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，由於運輸順差擴大，我國對美國服務貿易由長期逆差，轉為近4年大致平衡。根據美方統計，我對美服務貿易長期維持逆差格局，2021至2016年介於 48億至65億美元，2017至2020年縮減至30億至38億美元，2021至2023年則連續3年順差，其中2022年順差甚至有38.5 億美元，2024年雖再度回到逆差，但僅2.2億美元，明顯低於過往平均。

財政部統計處說明，相對於商品貿易，服務貿易係指跨國進行無形商品的交易，涵蓋運輸、旅行等與商品、人員流動相關的傳統項目，以及金融保險、電腦資訊、智慧財產權等具專業性與知識密集度較高的服務。服務貿易差額為服務輸出減去服務輸入的餘額，若為正數，表示在服務貿易存有順差，反之則為逆差。。

觀察我對美國服務貿易差額項目，除運輸為順差，其餘絕大多數呈現逆差，又以智慧財產權使用費居最大宗。美國向為我國技術購買的主要來源，2011至2016年，智慧財產權使用費平均每年逆差約50億美元，而2017年起因蘋果與高通兩大國際公司權利金訴訟，部分國內代工廠停止支付授權金，使逆差金額大幅下降，近年多落在25億美元以內，導致整體逆差自2017年起明顯縮小。

財政部表示，2021年以來，運輸順差擴大以及旅行逆差趨緩，更為整體態勢翻的主因。由於疫後外貿復甦及供應鏈瓶頸造成全球航運市場運費上漲，加以近 2 年AI商機興起，帶動我對美國商品出口大幅成長，推升國內業者的國際線貨運收入，2021至2024年運輸順差擴增至53億至92億美元，包辦歷年前4高。而隨疫後邊境重啟及國際交流恢復，美國來台觀光人次已超越疫前，推升在台相關花費，近2年我對美國旅行逆差均不及3億美元，較往年水準明顯縮減。

財政部表示，由於運輸順差擴大，我對美服務貿易，由長期逆差轉為大致平衡。（財政部提供）財政部表示，由於運輸順差擴大，我對美服務貿易，由長期逆差轉為大致平衡。（財政部提供）

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