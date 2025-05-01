2025商用車大展登場 結合AI滿足業界需求

「2025 商用車大展」今天舉行開幕儀式，交通部司長林福山（右4）、公路局局長陳文瑞（右3）、立委陳秀寶（右5）、展覽召集人張玉穎（右2）等人共同剪綵。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕商用車界年度盛會「2025 商用車大展」今天起1連4天在台中國際展覽館登場，在全球倡議永續及減碳的大目標下，商用車正面臨轉型的挑戰，在「ESG新能源車、AI大趨勢、餐飲冷鏈科技」三大趨勢下，現場展出電動車，以及結合AI錄影監控系統等車用配備，以及整合性的配套設計，盼滿足民眾和業界的需求。

「2025 商用車大展」今天起至5月4日一連展出4天，現場除有二、三輪無碳載具，還有貨車、電動車、電動公車、露營車，以及獲獎的永續重型卡車等各型商用車參展，呈現商用車最新發展的趨勢。

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「2025 商用車大展」今天開展，現場展出卡車、電動車、電動公車、露營車等各型商用車。（記者陳建志攝）

本次商用車大展召集人張玉穎表示，在全球倡議永續及減碳的大目標下，商用車正面臨轉型的挑戰，「運輸到轉變」成為這次辦展的核心。處於轉型過程的商用車產業，或許近期傳統燃油車沒有新車發表，而新能源車也處於青黃不接的時期，但綜觀國際商用車展會卻更加積極佈局未來淨零所該因應的運具變化，也因此「2025 CV Show」便從產業趨勢著手，聚焦「ESG新能源車、AI大趨勢、餐飲冷鏈科技」三大主軸。

交通部公路運輸暨監理司長林福山致詞時，除表達交通部對於運輸業的重視，強調近年來交通部主力推動的2050淨零關鍵戰略中「運具電動化及無碳化」、「低碳運輸網絡」及「推廣綠色貨運」等，都與這次展會的ESG新能源載具主軸契合；交通部公路局長陳文瑞則以近年來推動運輸業減碳轉型及公路人員培訓等工作，期許透過這個展會讓更多業者了解政府的用心。

台灣電動智能自行車協會（TSEBA）表示，協會推動輕型運具綠色出行減碳運輸不餘遺力，同時積極推廣綠色運輸減碳出行相關理念及活動。此次在商用車技術發展協會的邀請下，首度動員組織參與今年「商用車大展」，希望此次展覽不僅展示國產電動輕型運具在科技與環保領域的創新，更希望能帶動輕型運具在台灣交通運輸的綠色轉型。

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