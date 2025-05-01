波克夏股東會5/3登場 全球投資人靜待股神開示

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會將於5月3日登場，圖為公司董事長巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會，將於美東時間5月3日於「股神」巴菲特（Warren Buffett）的故鄉、美國奧馬哈舉行，全球投資人靜待巴菲特指點迷津。

綜合媒體報導，巴菲特已確定將出席今年股東大會，3日他將與接班人阿貝爾（Greg Abel）及保險業務主管賈恩（Ajit Jain）同台，並全程參與問答環節。

請繼續往下閱讀...

知情人士透露，巴菲特雖出席股東會，但實際話語權與時間安排已向阿貝爾傾斜，預計在股東問答環節上，巴菲特僅會參與前段，後段重頭戲將由阿貝爾主導，形同公開接班演練。

報導指出，巴菲特已高齡95歲，近來投資圈盛傳，這或許是巴菲特最後一次完整參與股東大會，預料會中巴菲特或將暗示全球資產配置新策略，也讓今年波克夏海瑟威股東大會備受全球投資界關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法