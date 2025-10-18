18歲開啟股海人生 他靠當沖身家20億背後血淚全曝光

一名日本投資人18歲就開始投資股票，累積龐大財富。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「尼特族」不一定沒有就是宅在家啃老、躺平。一名日本成功的投資人特斯塔（Tesuta）高中畢業就獨自生活，當他接觸到當沖交易時直覺不用出門，也不用見人，實在太棒了，開啟炒股生涯，連續20年獲利，目前身家達100億日圓（約台幣20億）。為了讓自己保持在高壓狀態，他自爆「曾經有一段時間，每天早上醒來，先吐一頓，然後才開始買賣股票。」

日本知名投資人特斯塔（Tesuta）。（圖取自x）

綜合日媒報導，特斯塔從2005年開始投資股票，累計獲利超過100億日圓，在社群媒體上擁有100萬粉絲，受到許多人追捧。

小學五年級時，他就認定絕對不可能成為上班族，18歲開始以高中畢業尼特族的身份獨自生活。在經歷了一段住在沒有窗簾和洗衣機的房間裡，每天靠玩13個小時的彈珠機維持生計的時期後，當他接觸到當沖交易時，第一反應是：不用出門，也不用見人，太棒了。

他講述了自己人生中最艱難的一週，虧損1億日圓（約台幣2000萬），血尿的經歷，以及「聰明人投資難贏」的理論。

特斯塔從2005年開始炒股，第4年就成為億萬富翁，一直到2024年連續20年都處於獲利狀態。他坦言沒有壓力就無法認真對待自己，所以一直在強迫自己以各種方式給自己壓力。

他回憶，隨著資產攀升，危機感會消失，壓力也隨之減少。於是，只好不斷換到租金更高的房子，從兵庫搬到東京，買了一輛豪車等等。就這樣，確保自己不能停下腳步。由於壓力實在太大，他爆「曾經有一段時間，我每天早上醒來，上廁所，先吐一頓，然後就開始交易。」

他稱，對自己來說，這是唯一的致勝之道，但其他人不應該這麼做。或許能賺錢，但最重要的不是錢，而是你能不能享受生活。他也不覺得投資股票很有趣，而是一個不斷循環的痛苦和艱辛。但這正是他喜歡股票的原因，一個充滿夢想、令人著迷的世界，而且總是能帶來回報。

他還提及，在 2014 年和 2015 年的利潤穩步增長，但在 2016 年初，顯然經歷了迄今為止最令人失望的損失，就是投資櫻花網路（Sakura Internet）失手。他回憶當時手上資金太多，無法再透過當沖來管理，所以開始進行更長期限的交易，但在這個領域特斯塔還是新手。

他看空櫻花網路慘被軋，一開始還因太驕傲不願意認賠，整整一週沒跟人說過話，身心承受巨大壓力，最終血尿，決定止損，接受1億日圓的損失。心情低落一段時間後，漸漸平復，幸好當年度獲利1.3億日圓。他反思自己錯誤，重新專注自己最擅長的當沖交易，6個月內賺回1億日圓。

他提醒，聰明人往往自以為是，讀了財報就認定公司狀況，但真正影響股價的是其他眾多股民，他認為投資人也應該將其他投資人的想法納入考量。

