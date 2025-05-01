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勞動部將「職業安全衛生法」送政院審議 卓榮泰：完善職場霸凌防治

2025/05/01 14:11

卓榮泰在行政院會指出，今天正逢五一勞動節，他與各院會首長透過院會代表政府，向廣大的勞工夥伴們致上政府及人民最高的敬意與感謝。（行政院提供）卓榮泰在行政院會指出，今天正逢五一勞動節，他與各院會首長透過院會代表政府，向廣大的勞工夥伴們致上政府及人民最高的敬意與感謝。（行政院提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕勞動部今日於行政院院會陳報「職安更全面 霸凌零容忍」報告，行政院長卓榮泰裁示，「職業安全衛生法」是保障勞工安全健康的主要法律，勞動部積極朝強化源頭防災、完善職場霸凌防治，提高罰鍰上限額度等方向進行調整，可進一步督促事業單位落實職場防災責任。

卓榮泰在行政院會指出，今天正逢五一勞動節，他與各院會首長透過院會代表政府，向廣大的勞工夥伴們致上政府及人民最高的敬意與感謝，正因為有所有勞工朋友在工作崗位上的努力付出，國家才能夠持續穩定的發展，廣大的勞工夥伴們是國家生產力的來源，也是經濟發展最主要的動力。

卓榮泰提及，關於所有勞工夥伴的權益維護和表彰，更是整個社會公平、正義、文明的象徵與指標，因此今天政府要用更高的標準、更完善的制度、更全面的照護，謹此向所有勞工朋友們，在這一天表達政府最大的敬意。

卓榮泰強調，「職業安全衛生法」是保障勞工安全健康的主要法律，因應國際發展趨勢及國內產業的現況，勞動部積極朝強化源頭防災、加強承攬管理、完善職場霸凌防治、提高罰鍰上限額度等方向進行調整，藉此可進一步督促事業單位落實職場防災責任、建構更完善的職場環境。

卓榮泰說，「職業安全衛生法」的修法只是開始，為凝聚社會共識，並保障勞工夥伴的權益，請勞動部持續與相關部會及地方政府協調合作，一起守護勞工朋友，共同做好職業安全衛生工作。

勞動部長洪申翰今日指出，勞動部已經把職安法草案送到政院，接下來會進入政院法制程序，也會與政院合作，希望能夠盡快送到立法院。 （行政院提供）勞動部長洪申翰今日指出，勞動部已經把職安法草案送到政院，接下來會進入政院法制程序，也會與政院合作，希望能夠盡快送到立法院。 （行政院提供）

關於「職業安全衛生法」修正草案預告後，何時會送到立法院審議？勞動部長洪申翰在政院記者會回應，勞動部已經把職安法草案送到政院，接下來會進入政院法制程序，也會與政院合作，希望能夠盡快送到立法院。

洪申翰強調，因為這個法案是勞工朋友很關心的，現在大家對職場文化及霸凌都非常關注，會快速來處理。

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