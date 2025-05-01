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數發部稱媒體議價法恐釀美關稅報復 跨黨立委轟：因噎廢食

2025/05/01 13:07

數發部長黃彥男表示，媒體議價法可能引發美國關稅報復。（取自國會頻道）數發部長黃彥男表示，媒體議價法可能引發美國關稅報復。（取自國會頻道）

〔記者徐子苓／台北報導〕Google、Meta等數位平台與新聞媒體的不公平之爭，台灣媒體議價立法延宕多年，立法院本會期已有跨黨派立委提出6個版本的相關草案，但主管機關數位發展部卻未提出行政機關的版本，更在報告中表示此舉可能引發美國關稅報復，立委們今天砲轟，這是拿川普當擋箭牌、因噎廢食。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議今天審查「新聞媒體與數位平台議價法草案」等6個版本法案，邀請數發部、通傳會、文化部、公平會等跨部會備詢。

根據數發部送交立院的報告，美國貿易代表署和副國家安全顧問都針對「10項不公平數位貿易慣例」發表聲明或評論，指稱包括澳洲、加拿大在內的媒體議價立法已損害美國經濟利益。美國政府認為，澳洲和加拿大皆針對大型美國數位平台設限，以資助當地的新聞出版商，推估對美國企業造成潛在成本達3.1億美元，使美國企業處於不利地位。

數發部因此主張，在這樣的國際氛圍下，澳洲曾在2024年底提出徵收數位平台廣告年度營業額5%的法案，隨即因美方關稅報復威脅而撤案，若我國未來實施類似媒體議價的立法，不排除引發美國採關稅報復措施。

數發部在報告中強調，支持「新聞有價」的核心理念，但考量到國際局勢變化、AI等新興挑戰，以及國內法制與配套措施的複雜性，現階段應審慎參考國際發展趨勢，凝聚社會共識。

國民黨立委王鴻薇表示，台灣媒體市場非常飽和，甚至出現特定媒體長期倚賴政府標案來生存，這不是健康的趨勢，應該立法讓媒體產業得到應有合理的報酬，以免監督公共政策的功能式微。

關於數發部擔憂引發美國關稅報復的風險，王鴻薇批評「真的是拿川普當擋箭牌」，美國對等關稅還沒有提及這點，如果台灣就因此畏縮，犧牲廣大台灣媒體從業人員合理的權益，讓台灣媒體權式微、削弱監督政府的力量，反而得不償失，這種說法不該成為阻擋媒體議價法的理由。

民眾黨立委張啓楷表示，這個法案非常重要，立委已爭取好幾年，對台灣整體媒體產業和環境有很大幫助，也有助於新聞從業人員，很開心看到數發部支持新聞有價；至於關稅風險，他肯定表示「不會有這個問題」，建議數發部先把法制面做好，不要因噎廢食，立法通過後，才能讓媒體有法律依據可以和Google、Meta等數位平台議價，這是當務之急。

數發部長黃彥男則在詢答時表示，他們擔心太草率立法反而對媒體造成傷害，而非幫助，但數發部會同時進行研究，觀察數位平台在澳洲會怎麼採取行動。

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