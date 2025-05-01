數十人因關稅戰休無薪假 首見2業者宣布實施

勞動部今日公告統計至４月底的減班休息（無薪假）統計（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅戰開打後，各界關注可能對產業造成的衝擊，勞動部今日公告統計至４月底的減班休息（無薪假）統計，本期再增21家、584人實施，值得注意的是，此次首度有業者表達，因關稅問題影響訂單，因此實施無薪假，包括1家開關插座製造業者，及1家汽車零組件及五金工具製造業者共數十人。

勞動部今（1）日公布勞雇雙方協商減少工時統計，本次共131家、2266人實施，較上期（4月16日）公布的數據，本次家數增加21家，人數增加584人；總共2266人中，以製造業1919人最多。

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勞動部勞動條件及就業平等司專門委員侯松延指出，此次增加的584人，同樣集中在製造業，包含1家車床銑床業者有１百多人實施，1家基本金屬機電製造業者也有1百多人，另有1家資訊電子零組件製造業者數十人，3家業者都是因訂單減少。

侯松延表示，因美國關稅戰開打，為密切掌握各廠商的受影響狀況，目前也都會進一步詢問各業者對關稅議題的評估，此次詢問後發現，上述1百多人實施的車床銑床業者，此次雖然是因為訂單因素而實施，但也表達後續對關稅問題的擔憂。

此外，本次實施無薪假的業者中，有1家開關插座製造業者，及1家汽車零組件及五金工具製造業者，雖然合計僅有數十人實施，但2業者已坦言，是因關稅問題影響訂單數量減少，可說是首度有業者因關稅戰影響訂單，進而申請實施減班休息。

勞動部強調，在４月１４日已邀集地方勞動主管會商，要求地方政府確實把關，避免影響勞工權益，此次勞動力發展署也隨即聯繫廠商，告知充電再出發等協助措施，後續將密切監測減班休息、資遣通報等數據，以掌握各業者的狀況。

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