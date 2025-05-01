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微軟通過美國關稅首次考驗！財報亮眼盤後漲近7％

2025/05/01 10:36

微軟第3季財報亮眼，盤後漲近7%（歐新社）微軟第3季財報亮眼，盤後漲近7%（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球籠罩在關稅戰之際，微軟順利通過首次考驗，週三（30日）公佈第3季營收700.7億美元與淨利達258億美元，優於預期，在關稅曝險有限，激勵盤後股價勁揚近7%。

微軟第3財季營收700.7億美元（約新台幣2.24兆），年增13%，優於分析師預期684.8億美元（約新台幣2.19兆），每股盈餘經調整後為3.46美元，優於預期3.21美元，而淨利也從去年同期219億美元（約新台幣7008億元）成長18%，至258億美元（約新台幣8256億元）。

而雲營收424億美元（約新台幣1.35兆），分析師預期422.2億美元（約新台幣1.35兆），包括Azure雲服務在內的「智慧雲」部門營收為267.5億美元（約新台幣8560億元），成長約21%，高於分析師預期的261.6億美元（約新台幣8371.2億元），其中，第三財季Azure和其他雲收入（剔除匯率因素後）成長33%，華爾街預期為成長29%。

CNBC報導，數週以來，川普總統的關稅佔據了全球新聞頭條，不過，微軟在週三與投資者的電話會議上，關稅問題僅在準備好的發言中被提及1次。

微軟財務長胡德（Amy Hood）表示，Windows OEM和設備收入年長3%，超出預期，因為本季度關稅的不確定性導致庫存水平居高不下。

雖然微軟也銷售Surface PC和Xbox視訊遊戲機，但其影響可能不如對銷售實體產品的公司那麼直接。

不過，與其他軟體供應商一樣，微軟確實會看到二階效應，其客戶可能會感受到美國進口商品價格上漲的影響並選擇減少支出，而微軟確實從其他國家購買設備。

微軟正在大力投資購買和安裝必要的輝達圖形處理單元（GPU）為OpenAI的ChatGPT和其他人工智慧產品提供支援。

執行長納德拉在電話會議上表示，如果企業的成本因關稅而上漲，軟體可能會幫助企業做出反應。

我認為，如果你認同這個觀點，即軟體是我們應對任何類型的通膨壓力，或任何類型的增長壓力的最具可塑性的資源，你需要用更少的資源做更多的事情，那麼我認為我們可以在這方面提供極大的幫助。

公司銷售一系列人工智慧產品，包括為開發人員提供原始碼建議的GitHub Copilot和在Excel、Teams和其他生產力應用程式中回答問題的Microsoft 365 Copilot助理，這能確保幫助我們的收益。

電話會議結束後，微軟盤後大漲6.93%，股價報395.26美元。

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