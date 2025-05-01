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會員續約率僅60％！Costco中國新分店為何難以開設？

2025/05/01 11:24

美式賣場好市多 （Costco）進入中國市場已近6年，但只開出7家分店。（路透）美式賣場好市多 （Costco）進入中國市場已近6年，但只開出7家分店。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多 （Costco）進入中國市場已近6年，但只開出7家分店，Costco在1年前於南京開店後，就再也沒有在中國開設新分店，Costco也尚未在2025會計年度內揭露於中國開設新分店的資訊。中國媒體指出，這背後與Costco的「全自建模式」相關，導致Costco開店週期較長，而供應鏈因素恐也影響了Costco無法中國快速擴張，背後還有中國會員續約率低、員工內部調動需要時間等問題。

中國媒體《經濟觀察報》指出，Costco高層今年3月表示，預計在2025會計年度開設28家新分店，但截至目前公布的計劃並沒有中國，Costco最新在中國的分店是1年前的南京，儘管Costco在中國的7家分店每次開幕都掀起廣大話題和人潮，但除了長三角和深圳，中國其他城市至今都沒有Costco進駐。

報導提到，這或許和Costco分店常以「獨棟建築」形式出現有關，並採用「先買地再自建」的全自建模式，雖然此舉可避免租金波動風險，但卻明顯延長了開店週期，從選址到開業通常需要2.5年至3年。

1名超市供應鏈負責人指出，Costco的供應鏈，正是其無法在中國快速擴張的因素。中國Costco「餅乾曲奇」共有34個SKU（存貨單位），海外產地占比55.9%，中國本地產品占比32.4%，對比中國的山姆會員店（Sam's Club）同品類產品，28個SKU中，有高達20個是中國國內生產。

上述超市供應鏈負責人認為，Costco先擴展分店規模還是先建立供應鏈，是「先有雞還是先有蛋」的問題：分店數量不足意味著訂單量有限，很難搭建起規模化的供應鏈，無法形成成本優勢；如果沒有供應鏈優勢，又無法支撐分店的快速擴張。因此，這需要看公司管理層的決策與決心。

此外，如何讓中國Costco會員續約，也是另一個問題。Costco亞太區總裁張嗣漢2023年曾透露，Costco全球續約率高達90%，中國地區目前是60%。報導指出，中國山姆會員店卓越會員的續約率就達到了92%，整體續約率超過80%。

再來，Costco開設新分店，通常會調派其他分店的有經驗員工來支援，但這種依賴內部調動的方式，需要額外時間成本，成為開店速度放緩的原因之一。

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