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中國貨物進口暴跌！美零售商庫存5週後恐見底

2025/05/01 10:38

從中國運往美國西岸港口的出貨量，預計在下週將大幅減少，背後原因就是關稅的影響。圖為洛杉磯港。（彭博）從中國運往美國西岸港口的出貨量，預計在下週將大幅減少，背後原因就是關稅的影響。圖為洛杉磯港。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）預測，該港來自亞洲的貨運量下週預計將較去年同期驟降35%，主因是關稅衝擊所致。而這影響將波及美國其他地區，他認為美國零售商大約再過5到7週的時間，就會感受到出貨量減少的影響。

塞羅卡週二（4月29日）在接受《CNBC》採訪時表示：「這是一場貨運量的急遽下滑，已有多家大型美國零售商因應關稅政策，全面中止自中國的進口作業。」

塞羅卡指出，來自中國的貨品，大約占了洛杉磯港總進口業務的45%，但此次貿易中斷的影響，勢必將波及美國其他地區，遠不僅限於洛杉磯。

在沒有達成關稅協議的情況下，塞羅卡表示，許多企業正轉向東南亞其他港口進口貨物，以適用川普政府對大多數進口商品所設定的10%基礎關稅。然而，在美中能夠敲定貿易協議之前，該地區的貿易活動預料將「極為低迷」。

雖然美國企業為提前因應關稅影響，在2025年第1季大量囤貨，導致貨運量年增14%。但塞羅卡指出，這一趨勢如今正在發生巨大變化，貿易活動減少的影響，可能很快將反映在零售市場上。

塞羅卡說：「實際上，我們接下來會看到，零售商大約還能撐5到7週的完整庫存，之後可供選擇的商品種類將逐漸減少。」他解釋：「我並不認為我們會看到貨架上或網購平台完全空無一物，但若你在找1件藍色襯衫，你可能會發現架上有11件紫色的、1件藍色的，而且尺寸還不是你要的。」他補充說，那件藍色襯衫的價格也可能因此上漲。

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