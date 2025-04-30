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川普MAGA破功！美經濟第1季萎縮0.3％三年來首見

2025/04/30 21:05

美國經濟1月至3月萎縮0.3%，為3年來首次下降。川普喊出「讓美國再度偉大」的口號，似乎破功。（美聯社）美國經濟1月至3月萎縮0.3%，為3年來首次下降。川普喊出「讓美國再度偉大」的口號，似乎破功。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟1月至3月萎縮0.3%，為3年來首次下降。在美國總統川普徵收巨額關稅之前，美國企業試圖進口外國商品，導致進口激增、經濟成長放緩。川普喊出「讓美國再度偉大」（Make America Great Again，MAGA）的口號，似乎破功。

今年1至3月，國內生產毛額（即全國商品及服務產出）的增幅低於2024年最後3個月的2.4%。進口導致第一季的增幅減少了5個百分點。消費者支出也急劇放緩。聯邦政府支出下降5.1%。

但隨著企業向設備投入大量資金，商業投資成長21.9%。 GDP數據中衡量經濟基本實力的一項指標從2024年1月到3月以3%的年率健康成長，高於2024年第4季的2.9%。此指標包括消費者支出和私人投資，但不包括出口、庫存和政府支出等波動性較大的項目。

個人消費支出物價指數（聯準會青睞的通膨指標）本季上漲3.6%，較去年第4季的2.4%大幅上升。不包括食品和能源，核心PCE上漲3.5%。聯準會官員認為核心數據可以更好地衡量長期趨勢。

川普執政繼承一個穩健的經濟，儘管聯準會為抑制通膨而實施高利率，但經濟仍穩步增長。但川普反覆無常的貿易政策，包括對中國徵收145%的關稅，導致企業陷入癱瘓，並有可能提高價格並損害消費者的利益。

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