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刷聯邦卡繳綜所稅 連2個月賺最高2000元刷卡金

2025/04/30 20:20

刷聯邦卡繳綜所稅，7、8月可賺最高2000元刷卡金。（業者提供）刷聯邦卡繳綜所稅，7、8月可賺最高2000元刷卡金。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕5月繳稅季來臨，聯邦銀行宣布，自2025年5月1日至6月30日一口氣推出綜所稅3大優惠，不但免手續費、分期0利率，繳稅及消費都有回饋。特別是今年推出「一付次清」消費加碼雙重回饋方案，持卡人除了繳稅本身的優惠外，繳稅後的7至8月份，仍持續可獲得一般消費加碼回饋。

聯邦銀行今年特別推出的繳稅雙重回饋，針對5至6月刷聯邦卡繳納綜所稅，不分卡別、不限金額且一次付清的持卡人，114年7至8月一般消費可加碼1%回饋，每戶最高可得2000元刷卡金，限量登錄1萬5000名。

針對想賺取稅款回饋的持卡人，活動期間還可疊加２種加碼優惠，除了「聯邦吉鶴卡登錄後稅款0.2%」回饋無上限，也可以「新開立New New Bank數位帳戶稅款0.3%」，每戶回饋上限5000元，限量前1萬名。等同於卡友在5至6月刷聯邦卡繳綜所稅，不僅可拿到稅款最高0.5%回饋，7至8月還能再獲一般消費加碼1%回饋。

若希望更靈活的安排繳稅資金，聯邦卡也提供多種分期0利率方案，活動期間使用聯邦卡單筆繳稅滿6000元，即可於官網登錄3期或6期0利率；若單筆繳稅金額滿6萬元，則可升級享有12期0利率優惠，無須額外負擔利息或手續費，為持卡人延展現金流，能更靈活地安排日常開銷與投資配置。

針對財富管理桂冠等級（含）以上客戶，聯邦銀行另推出專屬禮遇，活動期間內刷聯邦卡單筆繳稅金額滿20萬元，不限卡別，即可獲繳稅金額0.2%回饋，每戶最高回饋3萬元，即使報稅旺季也能輕鬆理財。

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