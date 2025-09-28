自由電子報
連夜搶險施工》花蓮馬太鞍溪疏導改道完成 降低光復市區風險

2025/09/28 23:25

水利署今指出，馬太鞍溪右岸光復堤段的導水路已完成。（水利署提供）水利署今指出，馬太鞍溪右岸光復堤段的導水路已完成。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕水利署今深夜指出，馬太鞍溪右岸光復堤段的導水路已在今日完成，導引洪水至河心以降低市區風險，後續將全面展開復建與疏濬，規劃2週內完成提防搶修，明年汛期前完成沿岸整體復建。

水利署表示，經過徹夜搶險施工後已在今天上午10點順利完成導水路，導引洪水至河心，降低風險，此次搶險動員14個所屬機關，共計237名人力及152台重機具，全力協同完成任務，與各支援廠商全力投入搶險工作，並感謝國軍提供夜間照明設備，使作業能持續推進。

水利署補充，近日所進行導水路的施工區域是馬太鞍溪右岸光復堤段，並非馬太鞍溪上游的堰塞湖所在區域，網路上流傳所謂「當初稱無法處理堰塞湖，今日卻可引流」的說法，顯然與事實不符。

水利署也再次澄清，今日網路出現「馬太鞍溪堰塞湖再度潰堤」亦屬誤傳，目前水路已順利改道至河心，市區風險將大幅降低，後續全面展開復建與疏濬，進一步保障沿岸居民安全。

水利署規劃短中長三階段復建沿岸，短期上在2週內完成堤防搶修，建立第一道防線，中期上在3個月內完成加強與加固，長期上在明年汛期前完成整體復建，確保河防安全。

水利署續指，另因堰塞湖溢流帶來大量土砂，初估馬太鞍溪河床淤積達3至5公尺、總量逾1000萬立方公尺，水利署已完成緊急疏濬規劃，並結合UAV監測擴大疏濬。

