統一超連11屆公司治理前5％沒了 志聖大躍進

證交所今公布第11屆公司治理結果，有七家公司連11屆為前5%公司治理評鑑績優公司。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今公布第11屆（2024年度）公司治理評鑑結果，結果連續11屆獲得評鑑前5%的上市公司剩下7家，較上屆減少一家，減少的是統一超商（2912）；此外有3家上市公司市值超過千億元，但公司治理級距僅列在66-80%的倒數第二個級距中，這3家分別是健策（3653）、矽力-KY（6415）、達發（6526）。

證交所表示，從2026年開始，公司治理評鑑將轉型為ESG評鑑，因此本次公司治理評鑑將是倒數第二屆，2026年開始的ESG評鑑，將會加入更多環境、社會面向的評鑑分數，恐會造成排名洗牌。

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事實上，今天公布的第11屆公司治理評鑑結果，推動永續發展的分數權重就已從上屆的28%提高到35%，未來比重還會進一步增加。

證交所指出，第11屆評鑑結果前5%的公司中，有7家為首度進榜，而連11屆皆為前5%的上市公司分別為台積電、聯電、台灣大、中華車、裕隆、信義房屋、遠傳。

此外，上市公司志聖，這屆評鑑較上屆大幅躍進5個級距，從原本的81-100%的末段班，進入6-20%級距；上櫃公司大塚，也從66-80%級距躍上6-20%級距，是公司治理進步最大的兩家公司。

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