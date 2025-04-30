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北京表面強硬私下讓步 羅列可豁免關稅美國產品清單

2025/04/30 17:58

美中大打關稅戰，中國外交部在社群媒體同日也發布「不跪」影片，暗示不會在關稅戰中退縮。但知情人士透露，中國已列出可豁免125%關稅的美國產品清單，並私下通知企業有關政策。（路透資料照）美中大打關稅戰，中國外交部在社群媒體同日也發布「不跪」影片，暗示不會在關稅戰中退縮。但知情人士透露，中國已列出可豁免125%關稅的美國產品清單，並私下通知企業有關政策。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中大打關稅戰，美國對中國的關稅已增至145%，中國也對美國祭出125%報復性關稅。美國總統川普在4月29日就職百日的慶祝活動中說，中國可能會「吞下這些關稅」，但中國外交部在社群媒體同日也發布「不跪」影片，暗示不會在關稅戰中退縮。但知情人士透露，中國已列出可豁免125%關稅的美國產品清單，並私下通知企業有關政策。

川普在就職百日的慶祝活動上強調會兌現各項政策承諾，並反駁民眾對中國輸美商品徵收關稅恐推升消費者成本的擔憂，並說中國可能會吞下這些關稅，同時就美國對中國大部分商品徵收145%關稅「基本上等於禁運」的問題回應說，「那很好，他們活該」，但又強調與中國的貿易協議即將完達成。

中國外交部在微博和X等社群媒體發布中英文版「不跪」影片，譴責川普在四月初宣布對等關稅幾天後，便對中國以外的所有貿易夥伴暫緩實施九十天，稱此舉旨在脅迫他國限制對中國經貿合作，並呼籲其他國家頂住壓力，稱「當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷」，並說「向霸權低頭就如同飲鴆止渴」，暗示中國不會在與美國的貿易戰中退縮。

但《路透》報導，知情人士透露，中國已列出可豁免125%關稅的美國產品清單，包括乙烷（ethane）以及上週公布的製藥、飛機引擎和半導體領域的部分產品，並私下通知企業有關政策。這種低調的做法使北京當局能夠公開展現強硬立場，同時私下採取實際步驟做出讓步。

目前還不清楚有多產產品和那些產品被列入豁免關稅清單，中國相關部門尚未公布具體資訊。

北京當局先前多次放話，除非美國取消145%關稅，否則在貿易戰將奉陪到底。

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