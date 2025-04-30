BBC：習近平真正考驗不是貿易戰 而是中國夢難圓

英媒BBC報導，中國國家主席習近平的真正考驗不是川普的貿易戰，而是習近平的中國夢難以實現。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統推動的145%的關稅並沒有讓中國政府感到恐懼。英媒BBC報導，中國國家主席習近平的真正考驗不是川普的貿易戰，而是習近平的中國夢難以實現和擺脫的經濟困境。

川普的高關稅威脅沒有嚇到北京和中國人，相反，激發一大批中國網絡民族主義者在一系列病毒式傳播的視頻和短片中製作嘲諷表情包，其中包括人工智能生成的川普、副總統范斯，以及在鞋類和iPhone裝配線上辛苦工作的科技大亨馬斯克。習近平已明確表示北京不會退縮。

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事實是，川普的邊緣政策和關稅上調只是加劇中國自身陷入困境的經濟壓力。由於住房危機、就業不穩定性增加以及人口老化，中國民眾的支出根本達不到政府的期望。

習近平於2012年上台，懷抱著復興中國的夢想。如今，這項政策正經受嚴峻考驗，而且考驗不僅僅來自美國的關稅。現在的問題是，川普的關稅是否會挫傷習近平的經濟夢想，或者他能否將存在的障礙轉化為機會？

中國擁有14億人口，理論上擁有龐大的國內市場。但有一個問題。在國家經濟前景不明朗的情況下，他們似乎不願意花錢。這不是由貿易戰引發，而是由房地產市場的崩盤引發。許多中國家庭將畢生積蓄投入房產中，卻只看到房價在過去五年暴跌。

儘管房地產市場崩潰，但房地產開發商仍在繼續建設。據估計，中國的全部人口也填不滿全國所有空置的公寓。走遍中國各省，看到到處都是空置的工程，一排排高聳的混凝土空殼，被稱為「鬼城」。

令中國中產階級家庭擔憂的不僅是房價。中國國家統計局原副局長賀鏗兩年前承認，最「極端的估計」是，現在空置住房足夠30億人居住。

他們擔心政府是否能為他們提供退休金，未來十年，中國將有約3億年齡在50歲至60歲之間的人退出勞動市場。根據中國社會科學院2019年的估計，到2035年，政府退休基金可能會耗盡。

由於數百萬大學畢業生正在努力尋找工作，他們也擔心自己的兒子、女兒和孫子是否能找到工作。根據2023年8月發布的官方數據，中國城鎮16至24歲青年失業率超過五分之一。此後，政府再沒有公佈過青年失業數據。

習近平也意識到，中國的年輕一代對自己的未來感到沮喪和擔憂。這可能意味著共產黨將面臨更大的麻煩：抗議或動亂。自由之家中國異議監測中心的報告稱，過去幾個月因經濟不滿而引發的抗議活動急劇增加。

不過，所有抗議活動都會在社群媒體上迅速被鎮壓和審查，因此目前不太可能對習近平構成真正的威脅。

為重振放緩的經濟，政府宣布提供數十億美元的兒童照護補貼、提高薪資和改善帶薪休假。還推出了一項410億美元的計劃，為消費性電子產品和電動車等商品提供折扣，以鼓勵更多人消費，但復旦大學經濟學系主任張軍教授認為，這種狀況並不「可持續」；「我們需要一個長期機制」他說，「我們需要開始增加居民的可支配收入。」這對習近平來說十分緊迫，他13年前掌權時推動的繁榮夢想至今尚未成真。

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