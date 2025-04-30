晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

AI客戶要求加緊出貨 台達電看旺第2季營運

2025/04/30 16:59

台達電董事長鄭平今天在法說會表示，第2季營運展望實屬不錯。（記者方韋傑攝）台達電董事長鄭平今天在法說會表示，第2季營運展望實屬不錯。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）董事長鄭平今天在法說會表示，第2季營運展望實屬不錯，由於受到美國對等關稅衝擊，包括AI客戶在內都相當把握90天談判期間僅收10%關稅的時機，全年加快腳步拉貨，帶動集團營收預期呈現季增，儘管下半年還需視市場變化快速因應，不過全年佈局與預算支出都沒有改變，依照原定目標前進。

台達電首季營收1189.19億元，季增4.11%、年增30.23%；毛利率31.77%，季增1個百分點、年增2.3個百分點；營益率11.8%，季增2.43個百分點、年增3.7個百分點；歸屬母公司業主淨利102.3億元，季增42.51%、年增77.48%；每股盈餘（EPS）3.94元，季增42.75%、年增77.47%，創下歷史單季第2高紀錄。

鄭平表示，去年集團在AI零組件、系統產品方面的營收佔比為15%，今年一定超過2成，目前公司全力配合客戶的拉貨需求，對於應對速度較快、能力較好的企業來說，是個有利於提升產品市佔率的好時機，至於下半年的出貨動能，需要繼續觀察市場庫存、原料供應，以及競爭對手與客戶之間的關係變化，「悲不悲觀這個很難說」。

關於市場關注的輝達AI伺服器GB300散熱架構，台達電企業投資部副總裁劉亮甫觀察認為，相關設計方案不斷變化，各種做法都在客戶的討論範圍，難以對於最終結果給出定論，甚至一旦電力需求繼續升高，部分高階產品就會需求採取浸沒式液冷技術，散熱設計就還有修改空間；至於車用市場，劉亮甫說，有鑑於歐洲、美國市場對於電動車的必要程度看法有別於中國，「整個電動車市場成長就比較慢」。

台達電不為關稅變更佈局

鄭平說，美國對等關稅缺乏理性，短期之內一變再變，對於台達電等大公司而言影響是不大，中小企業的庫存、現金則流會不堪折磨，台達電不會為了無法預測的關稅政策更動中長期的佈局方向，就算集團大力佈局的泰國被徵收3、4成的稅金，也還是比「美國製造」更加划算。

劉亮甫認為，美國自二戰之後，當地製造業貢獻的GDP從3成降到1成，就業人口比重減幅也差不多，當地市場有種聲浪認為，如果從GDP的角度來看，美國製造業已經有很長一段時間維持在11%至13%，並沒有發生執政者口中的減少，反而持續透過自動化提高生產效益，現在關稅政策會讓美國企業受害最深，下半年市況可能要到6月底、7月初會有比較好的明朗度。

鄭平強調，集團在中國的產能比重已降至5成，泰國則持續擴張，其他製造據點則有台灣、印度、斯洛伐克、巴西，「我們內部討論這樣子已經夠了」，且考量地緣政治風險，泰國已經啟動第2營運總部與公司核心訊息的資料中心，倘若台灣總部斷線，泰國二部只會損失2天的資料量，隨時可以接手營運管理工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財