AI客戶要求加緊出貨 台達電看旺第2季營運

台達電董事長鄭平今天在法說會表示，第2季營運展望實屬不錯。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）董事長鄭平今天在法說會表示，第2季營運展望實屬不錯，由於受到美國對等關稅衝擊，包括AI客戶在內都相當把握90天談判期間僅收10%關稅的時機，全年加快腳步拉貨，帶動集團營收預期呈現季增，儘管下半年還需視市場變化快速因應，不過全年佈局與預算支出都沒有改變，依照原定目標前進。

台達電首季營收1189.19億元，季增4.11%、年增30.23%；毛利率31.77%，季增1個百分點、年增2.3個百分點；營益率11.8%，季增2.43個百分點、年增3.7個百分點；歸屬母公司業主淨利102.3億元，季增42.51%、年增77.48%；每股盈餘（EPS）3.94元，季增42.75%、年增77.47%，創下歷史單季第2高紀錄。

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鄭平表示，去年集團在AI零組件、系統產品方面的營收佔比為15%，今年一定超過2成，目前公司全力配合客戶的拉貨需求，對於應對速度較快、能力較好的企業來說，是個有利於提升產品市佔率的好時機，至於下半年的出貨動能，需要繼續觀察市場庫存、原料供應，以及競爭對手與客戶之間的關係變化，「悲不悲觀這個很難說」。

關於市場關注的輝達AI伺服器GB300散熱架構，台達電企業投資部副總裁劉亮甫觀察認為，相關設計方案不斷變化，各種做法都在客戶的討論範圍，難以對於最終結果給出定論，甚至一旦電力需求繼續升高，部分高階產品就會需求採取浸沒式液冷技術，散熱設計就還有修改空間；至於車用市場，劉亮甫說，有鑑於歐洲、美國市場對於電動車的必要程度看法有別於中國，「整個電動車市場成長就比較慢」。

台達電不為關稅變更佈局

鄭平說，美國對等關稅缺乏理性，短期之內一變再變，對於台達電等大公司而言影響是不大，中小企業的庫存、現金則流會不堪折磨，台達電不會為了無法預測的關稅政策更動中長期的佈局方向，就算集團大力佈局的泰國被徵收3、4成的稅金，也還是比「美國製造」更加划算。

劉亮甫認為，美國自二戰之後，當地製造業貢獻的GDP從3成降到1成，就業人口比重減幅也差不多，當地市場有種聲浪認為，如果從GDP的角度來看，美國製造業已經有很長一段時間維持在11%至13%，並沒有發生執政者口中的減少，反而持續透過自動化提高生產效益，現在關稅政策會讓美國企業受害最深，下半年市況可能要到6月底、7月初會有比較好的明朗度。

鄭平強調，集團在中國的產能比重已降至5成，泰國則持續擴張，其他製造據點則有台灣、印度、斯洛伐克、巴西，「我們內部討論這樣子已經夠了」，且考量地緣政治風險，泰國已經啟動第2營運總部與公司核心訊息的資料中心，倘若台灣總部斷線，泰國二部只會損失2天的資料量，隨時可以接手營運管理工作。

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