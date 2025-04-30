核三2號機95萬瓩退役 台電：大潭興達等大型機組480萬瓩上線很充裕

台電發言人蔡志孟（左）表示，今年包括大潭、興達等4部大型燃氣機組上線，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕核三2號機將在今年5月17日除役，正式進入非核家園。台電發言人蔡志孟今出席台電2025環境月活動時受訪表示，今年共有4部大型燃氣機組上線，包括大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩，供電不僅僅是足夠，更是相當充裕。

核三2號機將在今年5月17日除役，也是40年前就掌握的確切時程，台電在逐步為核電機組除役的同時，也規劃新機組上線應對，今年共有4部大型機組上線，包括大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩，「備組量其實都夠」，不但足夠更是充裕。

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各界擔憂核電除役導致台電碳排上升，蔡志孟表示，2016年至今碳排逐年往下降，即使核電退役，再生能源機組上線，加上燃氣機組取代燃煤，未來排碳係數可期下降。

各界疑慮核電退場，恐牽動電價。對此，蔡志孟表示，4月電價審議會已拍板電價凍漲，短期上電價不會影響，至於10月以後的電價仍須經由電價審議委員會評估。

蔡志孟也強調，各界可能會認為核電因機組成本已攤還，發電成本相對便宜，但如果考慮新建核電機組或是延役，其實都還有必要的成本要納入考量，這些都還要經過詳細評估才能確定。

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