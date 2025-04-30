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樂觀看待美國關稅問題 長榮航空總經理：旅遊需求會恢復

2025/04/30 16:19

長榮航空總經理孫嘉明30日表示，關稅問題終究會解決，他相信會談出好結果。（記者蔡昀容攝）長榮航空總經理孫嘉明30日表示，關稅問題終究會解決，他相信會談出好結果。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國拋出關稅議題影響全球產業。長榮航空總經理孫嘉明今（30日）表示，關稅問題終究會解決，他相信會談出好結果，等一切局勢明朗之後，旅遊需求將恢復正常。

長榮航空今天舉辦企業差旅數位平台「BizFam」發表會。孫嘉明接受媒體聯訪，對於美國關稅議題對客運及觀光旅遊的衝擊，就他觀察，上半年客運健康成長，第一季也比去年成長，暑假則尚在觀察。

孫嘉明認為，民眾受心理因素影響，大家都在等7月之前，但關稅一事最後終究會解決，就看這90天關稅豁免期間怎麼談。美國不太可能讓消費者用兩、三倍價錢購物，他相信最後會談出好結果，等一切明朗之後，旅遊需求將恢復正常。

疫情之後的差旅市場不被看好，不過長榮航空推出企業差旅整合平台。孫嘉明坦言，疫情期間差旅確實減少，但差旅已幾乎回到原有水準，國際差旅航空協會甚至預估還會成長。他分析，差旅多數是高端旅客，會搭商務艙，在預估統計裡，去年與疫情前2019年相比，商務艙旅客成長超過20%，整體來說，高端差旅正在成長。

孫嘉明表示，長榮航空後續還有交機計畫，包括波音787、空中巴士A350-1000、A321neo，總計還有53架飛機待交機，希望能盡快提供更多運能給旅客。

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