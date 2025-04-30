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亞昕馬六甲建案買家 台灣人占2成多

2025/04/30 14:22

亞昕集團總裁姚連地認為，今年第二季房市買氣會比去年同期要差。（記者徐義平攝）亞昕集團總裁姚連地認為，今年第二季房市買氣會比去年同期要差。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕耗時10年，上櫃建商亞昕國際開發在馬來西亞馬六甲建案總算完工，規劃1棟飯店、1棟酒店式公寓，全案總銷推估近70億元，預售時已賣近4成，買家中，台灣人占兩成多，其他還有來自日本、中國等。

亞昕集團總裁姚連地表示，10年前為分散投資布局，先到新加坡考察，但房價太高、是台北市的好幾倍，加上外國人買房稅賦限制高，因此，轉而投資馬來西亞，主因是馬來西亞有人口紅利，加上經濟成長穩定，尤其是馬六甲，人口超過一半是華人，因此，拿下10公頃的開發案。

目前完工的建案規劃1棟自家品牌柏昕酒店，以及1棟酒店式寓所，兩棟合計1100個單位要出售，一個單位總價落在500萬至800萬元間，而一個單位坪數落在15至25坪，其中飯店的一個單位售價要比酒店式寓所高出1成。

而購買飯店單位的買家需跟飯店簽定15年租約，其中前兩年維持租金收益率6%，第3至15年則採當年營收三七分帳，買家分7成、飯店分3成。

房價不合理 本來就該打房

至於，如何看待當前台灣房市，姚連地表示，依據他40年的營建經驗，房價不合理上漲，政府本來就該出手打房，尤其房價一直漲對建商來說也不是好事，取得土地成本會變貴。

他也認為今年第二季房市買氣會比去年同期要差，但台灣整體經濟環境是好的，因此，只是建案賣快、賣慢的差別，而且即便賣得快，也是要等到完工才能認列入帳。

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