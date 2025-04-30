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合併前最後一次新光金股東會 紀念品今公布

2025/04/30 14:16

新新併完成前，最後一次的新光金控股東會紀念品今亮相，是台灣味圖案的斜背兩用加底帆布袋。（新光金控提供）新新併完成前，最後一次的新光金控股東會紀念品今亮相，是台灣味圖案的斜背兩用加底帆布袋。（新光金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金控將在6月23日召開股東會，這將是新新併完成前，最後一次的新光金控股東會今天亮相，是台灣味圖案的斜背兩用加底帆布袋。

金管會於3月31日宣布同意台新金控和新光金控的換股合併案，由台新金為存續公司、新光金為消滅公司，從合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

台新金控和新光金控預計於7月24日完成合併。台新金將辦理合併發行新股，將發行普通股118.9億股與辛種記名式特別股30.96億股，另原新光金特別股也將轉換為台新金庚種特別股。

新光金今公布本次股東常會紀念品為斜背兩用加底帆布袋。

新光金介紹，這款帆布袋以環保為訴求，正面以九宮格圖樣方式呈現，結合台灣在地特色及美食。中心點以新光保護傘圍繞著有：站前新光摩天大樓、珍珠奶茶、 文青茄芷袋、阿里山小火車、東北角女王頭、芒果冰及俏皮可愛的新光嘻瓜與小玉，可以說是最具台灣味的手提袋。

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