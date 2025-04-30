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焦點股》築間：今以45元掛牌上櫃 股價漲逾2成

2025/04/30 13:07

築間（7723）今日以每股45元掛牌上櫃，以49.85元開出紅盤，盤中股價一度上漲至55.3元，漲幅達逾22%。（築間提供）築間（7723）今日以每股45元掛牌上櫃，以49.85元開出紅盤，盤中股價一度上漲至55.3元，漲幅達逾22%。（築間提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕築間（7723）今日以每股45元掛牌上櫃，以49.85元開出紅盤，盤中股價一度上漲至55.3元，漲幅達逾22%。

築間旗下共13個餐飲品牌，概括鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式料理及吃到飽等餐飲類別，市場版圖泛及台灣、香港、日本，全球總店數將近200家。

築間表示，有別於前幾年衝刺品牌擴張與店面拓展的速度，今年將重心聚焦於火鍋及燒肉等餐飲類別的發展，目前集團旗下燒肉品牌7個，鍋物品牌4個。

為提高兩種餐飲類別在平價、中價位、高價格區間的市場布局完整度，4月初已推出主打中平價石頭火鍋的新品牌「芡芳」，目前已有6間門市開始營業，並維持上半年開出10家分店的目標穩定開展新店面。

隨著新店面陸續開出，集團下半年業績表現有望優於上半年，未來築間仍將維持多角化的經營策略，直營、加盟雙軌展店模式，力拼2025年台灣總店數能達到雙位數成長。

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